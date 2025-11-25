2025南瀛盃國際青少年網球錦標賽登場 世界好手齊聚新營以球會友

2025南瀛盃國際青少年網球錦標賽登場，南市副秘書長殷世熙（左二）期許林郁晨（左三）有最好的表現，林郁晨也說，希望能將冠軍留在台南。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

2025年「南瀛盃國際青少年網球錦標賽」二十三日至卅日在新營網球場登場，今年有來自法國、美國、俄羅斯等十二個國家的一百二十八位優秀青少年選手參賽，另有國內青少年排名賽「南瀛盃十、十四歲C級賽事」二十九、卅日在同場地同步開賽，選手們以球會友，藉國際舞台相互交流，拓展視野和提升球技。

中華民國網球協會理事長劉啟帆表示，南瀛盃國際青少年網球錦標賽是我國青少年年度最重要的國際賽事之一，為無數青少年選手提供舞台，希望選手們在場上都能有最好的表現。

廣告 廣告

市府副秘書長殷世熙說，南瀛盃國際青少年網球錦標賽已邁入第十四屆，自二０一八年起升格為國際網球總會（ITF）二級賽事；藉此國際舞台，讓台南及全國優秀選手，與世界各地青年好手同場競技，有助提升球技，更能拓展視野，不僅能培育更多優秀新生代網球人才，相信也能促成文化交流，期待有更多民眾到場觀賽，為選手們加油。

南市體育局長陳良乾指出，市府長期深耕基層網球發展，推展網球運動已見卓著成效；其中，善化高中二年級選手林郁晨目前世界排名第五十一名、國內青少年排名第一，更於今年ITF國際青少年巡迴賽締造二金四銀佳績，並奪下今年全中運高女組單打金牌，表現亮眼；期盼她能在本屆賽事中再度發光發熱，將冠軍留在台灣；歡迎全國球迷前往新營網球場為選手們加油打氣。

林郁晨說，她將藉這場賽事和優秀選手切磋球技和交流，汲取更多經驗，讓自己變得更厲害，走向世界和國際接軌；她已做好體能等各項準備，會保持平常心參賽，這是年度最後一場國際賽事，希望能把冠軍留在台南。