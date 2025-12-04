2025博客來年度閱讀報告 Threads成新書爆紅孵化器！張忠謀蔡康永霸榜

記者李鴻典／台北報導

博客來今（4）日發布「2025 年度閱讀報告」涵蓋「暢銷書總榜、新書榜、電子書分析、年度暢銷作家、年度選書」，全面解析2025年度閱讀樣貌。

2025博客來年度閱讀暢銷榜TOP10，《世界上最透明的故事》贏得總榜桂冠，《張忠謀自傳》登新書榜冠軍、總榜亞軍。（圖／品牌業者提供）

今年閱讀市場在 AI 技術加速、人心焦慮升高、社群推書力量崛起的背景下，形成四大年度整體趨勢：「真人推薦」比演算法更有力量、「科技巨頭解析」、「情緒修復」成全民閱讀主題、「漫畫迎來黃金年代」。年度閱讀暢銷總榜則由社群爆紅的《世界上最透明的故事》奪冠，張忠謀與蔡康永則分別稱霸新書與電子書榜，反映讀者渴望智慧指引與內在安定的雙重需求。

2025年度百大TOP10暢銷總榜。（圖／品牌業者提供）

博客來發布2025年度報告，發現「社群真人口碑」，成為書市最強推手。文學小說由《世界上最透明的故事》領軍，展現Threads等社群平台的影響力，華文創作亦在國際大放異彩。商業理財緊扣「巨人思維」與「AI 科技」，讀者透過張忠謀、黃仁勳傳記學習決策，並傾向穩健的長期投資心法。心理勵志聚焦「修補內耗」，蔡康永新作與腦科學書籍熱銷，反映大眾對情緒安頓的剛需。人文社科深入探討焦慮世代與台灣歷史認同；童書則重視「自我認同」與社會情緒學習（SEL）。

動漫與輕小說迎來黃金年代，受惠影視改編與串流熱播，漫畫連續五年高成長，漫畫作品，BL、百合與韓流題材大爆發，漫畫從娛樂讀物轉型為情感出口與文化共鳴場。生活風格從斷捨離進化為「質感生活」與精準健康管理。總體而言，讀者在動盪時代中，更傾向透過閱讀尋找內在安定與真實共鳴。2025 年讀者更加依靠「真實推薦」、更加思考「自己在世界中的位置」、更加追求「內在安定」、也更加倚賴「科技帶來的閱讀便利」。閱讀的形式持續多元、深化，顯示閱讀帶來的力量不曾消失。

2025年度百大TOP10新書榜。（圖／品牌業者提供）

博客來「2025年度閱讀暢銷總榜TOP10」，由心理勵志類、商業理財兩大類稱霸，各佔前十名四個席次，今年閱讀市場呈現的三大主軸「好故事帶動口碑擴散」、「深入了解科技巨頭」、「為情緒尋找出口」。榮登冠軍的是日本出版界話題作、僅能以紙本體驗的閱讀奇蹟《世界上最透明的故事》；緊隨其後為科技巨人張忠謀回顧台積電創建歷程的《張忠謀自傳全集（上下冊）》位居年度亞軍；而蔡康永《你願意，人生就會值得：情商課 3》則以強大口碑與名人推薦取得季軍。2025是閱讀「回到人心」、也「走向科技」的一年：讀者在故事裡獲得安定，在知識中理解世界。

博客來「2025 年度新書暢銷榜 TOP10」，涵蓋文學小說、心理勵志、商業理財、人文社科、漫畫、童書與醫療保健等8類，充分展現多元化閱讀趨勢。冠軍由台積電創辦人張忠謀的作品《張忠謀自傳全集（上下冊）》奪下，一舉成為今年最受矚目的現象級出版品。自傳以近60年的職涯心法縱覽半導體、管理、全球競爭格局，被讀者視為「理解台灣在世界中的位置」必讀文本。與此同時，《張忠謀自傳：下冊》也以第三名之姿再次入榜，創下同一作者同系列雙入前三名的罕見紀錄，象徵「巨人思維」在2025年的強大吸引力。

2025年度百大TOP10電子書。（圖／品牌業者提供）

電子書品牌樂天Kobo公布讀者矚目的「2025 年度台灣百大暢銷排行榜」，由商業理財類書籍《納瓦爾寶典》奪得台灣暢銷榜年度冠軍，心理勵志類書籍《我可能錯了》、《你的人生，他們六個說了算！》及《Rewire-神經可塑性》分居第 2 至第 4 名，顯示在現代工作與生活節奏加速變動的情況下，讀者傾向透過商業理財與心理勵志類書籍尋找解方，強化面對變局時的判斷力與思考力，使「思考力全面崛起」成為台灣讀者今年最鮮明的閱讀趨勢。

樂天Kobo公布「2025年度台灣百大暢銷排行榜」。（圖／品牌業者提供）

樂天Kobo今年首度推出九大類別 Top 100 榜單，以更細緻的分類呈現各領域的閱讀焦點，讓台灣讀者的多元閱讀面貌更為清晰可見。作為全球電子書領導品牌，樂天 Kobo 提供超過 800 萬本中外文電子書，其中的中文電子書超過 30 萬本，滿足讀者多元閱讀需求。亦於即日起推出「樂天 Kobo 2025 年度台灣百大暢銷榜」書展，相關參展書享單本優惠 79 折起，陪伴讀者在新的一年持續成長。

文學小說類別成最大贏家：38本作品入榜百大、讀者情感需求強勢回流。（圖／品牌業者提供）

文學小說躍升成為 2025 年最受讀者喜愛的閱讀類別，總共有 38 本書籍入榜百大，其中《進烤箱的好日子》最受歡迎，拿下文學小說類排名冠軍，以辛辣又幽默的語言，訴說青春期的成長故事，讓人想一讀再讀；同樣入榜的《迷霧之子》以宏大的奇幻世界與獨特魔法系統吸引大量粉絲；《沼澤女孩》則以懸疑推理書寫女性成長議題，呈現一段孤獨卻堅韌的生存之旅。三本作品反映出台灣讀者在忙碌且高壓的生活節奏中，望透過故事獲得情感寄託、精神喘息與更廣闊的想像空間。

誠品12月多元藝術展覽輪番登場！以MASKBOY、HUA HUA等角色大受歡迎的新世代台灣藝術家劉正堃，風格鮮明，個人全新藝術大展〈思緒漫遊Fragments Odyssey〉將於12/20起於松菸「誠品畫廊」盛大展出，匯聚逾60件作品，其中40件為新作，更有多項跨媒材、跨技法的創新之作，亦是劉正堃歷年來在專業畫廊空間的最大規模策展。

台灣新世代藝術家劉正堃全新個展〈思緒漫遊Fragments Odyssey〉12月20日起於誠品畫廊開展。（圖／品牌業者提供）

誠品生活新店垂直策展空間「紅廳」即日起展出資深攝影師葉陶軒〈垂景Eyes in Flight〉空拍攝影展，揉合新聞攝影的現實凝視、與無人機垂直空拍創作的抽象詩意，一幀幀影像作品宛如獻給台灣土地最樸實動人的敘事詩。這兩項難得的藝文策展，民眾皆可免費觀賞，葉陶軒12/21亦將於新店4F誠品書店舉辦新書發表會，引領讀者以新穎視角「閱讀」台灣風土。

