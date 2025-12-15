2025卦山3號歡樂市集活動 12/20-21嘗美食抽好禮

▲歲末年終備受期待的「卦山3號歡樂市集」將於 12月20日、12月21日，中午12點至晚間6點，在彰化縣立美術館廣場前熱鬧登場。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歲末年終備受期待的「卦山3號歡樂市集」將於12月20日、12月21日，中午12點至晚間6點，在彰化縣立美術館廣場前熱鬧登場。本次活動邀集多組深受民眾喜愛的在地品牌及青創攤商參與，包含個性風格的文創設計小物、人氣手作甜品與創意美食，多元化的攤位組合，讓遊客能細品彰化歲月的日常美好。

市集除了提供豐富選物，也推出「市集抽抽樂」活動，消費滿 200元，集 2 點，就能參加抽抽樂一次，有機會獲得精美小禮品，讓逛市集也能充滿驚喜。

廣告 廣告

回顧往年活動，「卦山3號市集」深受家庭親子、青年與一般民眾喜愛，近年透過結合彰化縣立美術館、在地文化與戶外市集空間，成功吸引大量人潮，在假日期間帶動周邊商圈的消費經濟，讓更多人看見彰化的慢活與魅力。

彰化縣文化局延續以往成功經驗，希望為縣民朋友帶來更舒適、更多元、精采好玩的市集體驗。本次活動適逢歲末，歡迎民眾攜家帶眷，一同到彰化縣立美術館廣場，選購心儀的禮品、參加滿額抽抽樂活動，感受冬日暖意與城市活力，一起在八卦山腳下享受年末最令人感動的歲月靜好。