2025原創基地節「沿之有物」 從鐵路到菸廠追溯城市軌跡

松山文創園區年度盛會「2025原創基地節--沿之有物TRACING THE ECHOES」將於10月31日至11月16日登場。今年以「舊產業鐵道」為策展主軸，透過藝術裝置、表演與走讀導覽，帶領觀眾沿著城市的舊軌跡，追溯縱貫線與台北城市發展的歷史脈絡，重新感受工業時代的呼吸與人文脈動。

邁入第14年的原創基地節自2023年起啟動3年期策展計畫，回望松菸的歷史故事與城市的連結。今年以「沿之有物」為主題，以鐵道為線索，串起松菸、台北酒廠(今華山1914文創園區)、瓶蓋工廠與台北機廠等五大產業遺址。台北市文化局長蔡詩萍期許透過原創基地節系列活動，讓市民與旅客以全新視角認識台北與產業鐵道的歷史。

廣告 廣告

松山文創園區總監趙釧玲指出，今年共有6組藝術家參與現地創作，以多重感官喚起舊時記憶。其中，法國藝術家Margot Guillemot(莫珊嵐)於變電站外牆以雷雕創作《途境─市民大道II》，重構鐵道視覺軌跡，沿著市民大道的風景重新感受城市的流動。「三明治工」團隊在辦公廳舍前展出《葉跡‧痕上‧軌道》，以菸草為媒材，並邀請里民共同參與菸葉工作坊。他們表示「所有葉子的紋理都不是隨便來的，而是透過工作坊與在地里民一起創作完成。」

在巴洛克花園，藝術家周學涵的作品《菸徑》則象徵歷史的再生。趙釧玲：『(原音)在我們的巴洛克花園，有我們周學涵做的這個創作作品，非常的特別，它所有的創作作品都是環保的材質，你會看到各界的原創基地節或者松菸所辦的所有展覽的文獻之外，所有它所使用的石頭，都要非常謝謝台鐵，因為這是道碴石，就是台鐵所有鐵路下面的那些石頭，我們拿來這邊再次的做運用。』

主題展《沿之有物--從鐵枝路到菸廠路》設於辦公廳舍創意空間，國家電影及視聽文化中心特別提供1分45秒珍貴老紀錄片，重現昔日女工的工作情景。趙釧玲提到，展區播放的菸廠廠歌旋律為此次特別再製版本，歌詞則可在台灣設計館前的匾額上找到，「松菸的舊時光彷彿仍在這裡流動。」

活動期間，「石東製作」與「九涉」分別以作品《廠的日常》與《集散地》重現菸廠故事，融合表演與導覽，邀觀眾以身入境感受產業記憶。另推出《東西通行證》小冊與四條城市走讀路線，讓歷史成為可行走、可思索的文化路徑。

此外，園區與台鐵合作推出「菸廠尋味便當」，重現老員工記憶中的味道，並與業者復刻雪茄工廠記憶推出聯名甜點。11月中旬將舉辦「松菸旁生活記憶」座談會，延伸鐵道文化對話。

為擴大國際藝術能量，園區同步推動「上牆 Hit the Wall」國際塗鴉計畫，邀集8位國際藝術家創作牆面作品，並與日本文資團體共同交流產業遺產保存經驗。