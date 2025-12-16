《 2025台中國際插畫博覽會登場 》 國際創作者齊聚掀起冬季視覺焦點

【警政時報 薛秀蓮／台中報導】由開翔國際展覽主辦的《 2025台中國際插畫博覽會 》將於今年冬季12/19~12/21盛大登場，將台北國際插畫博覽會的高人氣模式完整移植至中台灣，迎來中台灣前所未見的大型插畫IP盛會。以「旅圖之中」為主題，象徵創作者在城市移動、記憶蒐集與故事延展中的靈感軌跡，融合台中文化地景與國際創作語彙，讓觀眾在展場裡感受多元、繽紛的插畫能量。

2025台中國際插畫博覽會將盛大開展，圖中為【告白台北畫博】 粉絲互動留言牆。（圖／主辦單位提供)

國際規模再升級、跨國陣容齊亮相

展會集結來自日本、韓國、泰國、港澳…等，共計92家國際創作品牌與台灣本地的知名插畫家齊聚一堂，展現出台灣插畫在國際間的多元競爭力。展會內容涵蓋角色IP、原創插畫、潮流藝術、跨域合作、商品開發、品牌授權等領域，建構台灣少見且完整的插畫交流平台。

超強參展名單、震撼視覺美感

此次參展陣容之華麗亦備受矚目，包括人氣創作者〈EMO Bonnie〉、〈NOMA〉、〈屎蛋唐尼〉、〈威嗝高校〉、〈蛋哥超有事〉、〈黃阿瑪的後宮生活〉等多組藝術家。不僅是粉絲近距離見證創作魅力的最佳機會，也象徵台灣插畫文化正在以更大規模走向城市生活與大眾潮流。

人氣創作者〈威嗝高校〉、〈蛋哥超有事〉、〈黃阿瑪的後宮生活〉。（圖／主辦單位提供)

畫博超人氣活動再度登場

《告白台中畫博》粉絲留言牆暖心回歸，延續台北國際插畫博覽會備受觀眾喜愛的「粉絲互動留言牆」，觀眾可將想對創作者說的話寫下，由主辦單位整理後送到每一位參展創作者手中。這不僅是粉絲表達支持的溫暖方式，也讓創作者能直接感受到來自台中的創作能量回饋，為展會增添情感交流的溫度。

人氣品牌進駐展場、打造台中特有風味

本屆特別邀請「老井極上燒肉」進駐展場，作為蟬聯兩屆「台中鍋烤節燒肉冠軍」的在地之光，首度與藝術活動合作，將美食文化帶進插畫展會；同時邀請台中深受年輕族群喜愛的手搖飲品牌 「TEA TOP」設點，讓觀眾在欣賞展覽的同時也能享受台中專屬的美食與飲品，讓展會更具生活魅力。此外，台中國際插畫博覽會與 TEA TOP 共同推出的聯名杯身已於全台 TEA TOP 門市販售，以展會視覺打造獨特城市印記，為觀眾帶來更具記憶點的城市體驗。

回饋插畫愛好者、限時好禮大放送

為回饋到場觀眾，主辦單位在展出期間祭出許多展會好康，只要完成「指定打卡點拍照」或「填寫問卷」，即可免費兌換包含 「TOYZERO + 盲盒、小物」、以及可樂果、卡迪那等多樣好禮。活動將以每日限量方式開放，勢必再度引發排隊熱潮。

人氣創作者〈EMO Bonnie〉、〈NOMA〉、〈屎蛋唐尼〉。（圖／主辦單位提供)

打造指標性的插畫商業媒合平台

展會也提供IP 授權、角色合作、企業委託插畫、海外代理洽談等濳在商業合作機會，延伸畫博備受各界肯定的商務效益。預計將有許多企業以「品牌形象創新、建立跨界合作」為目標進場，讓創作者與廠商能快速接軌、創造互利結果。此模式也協助台灣插畫從「創作」走向「產業」，建立更成熟的商業循環。

串聯台中知名景點、深度城市合作

不僅看展覽，更親身體驗台中城市之美。本次展會與「台中驛鐵道文化園區」、「VVG好樣聚落」、「堁夏咖啡」…等城市指標場域合作，啟動跨區域商圈推廣。讓觀眾在展後直接走入城市，插畫從展場延伸到生活角落，成為市民與旅客的探索起點。

購票資訊：

票價：NT$ 160

購買管道：Accupass、ibon

