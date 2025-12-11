2025台中好聖誕市民廣場登場 平安夜1005名聖誕老人報佳音

2025台中好聖誕市民廣場登場，民政局表示，平安夜有1,005名聖誕老人齊報佳音，歡迎參與。（圖：中市府提供）

台中市民政局和台中市教會發展策略聯盟協會合作，定21日至24日在市民廣場舉辦「2025台中好聖誕-讓愛走動」系列活動，現場有9米高夢幻主燈，還有耶誕市集、聖誕野餐日及歡慶Party報佳音等精彩內容。民政局長吳世瑋說，平安夜當晚集結1,005名聖誕老人齊唱詩歌報佳音，歡迎大家相約市民廣場，共度充滿祝福的平安夜。

吳世瑋指出，「台中好聖誕」邁入第六屆，每年以不同主題將節慶的幸福能量散播至城市各角落，今年以「讓愛走動 Together」為主題，邀請市民以行動點亮城市，讓愛流動、幸福延續，現場設置9米高夢幻主燈「聚．光 | Gather the Light」，以溫暖光影與柔霧紫為主色，搭配閃爍燈效與幾何堆疊結構，展現濃厚的現代藝術風格，現場更設置5台腳踏車發電裝置，民眾騎乘後可提升主燈亮度並播放祝福音樂，象徵「行動中的愛」，為城市注入更多溫暖與希望。

民政局表示，12月21日至24日期間，市民廣場兩側（公益路側及中興街側）將設置近百攤耶誕市集，集結文創、美食等多元特色攤商， 21日市集開放時間為上午11時至晚間9時；22日至24日則為下午5時至晚上9時。此外，12月21日下午1時至6時45分還有「聖誕野餐日」，結合親子遊戲站、聖誕祝福體驗、草地趣味活動及樂團表演等，讓民眾在愉悅氛圍中逛市集、享美食，並感受多樣戶外樂趣。

民政局說，12月24日平安夜當晚6時30分至8時，將由熾焰全方位藝能團隊、典躍舞團、黑門音樂等帶來熱力演出，晚會壓軸更將集結1,005位聖誕老人，帶領大家齊唱耶誕詩歌，為台中送上滿滿祝福，並前往鄰近百貨商場與社區鄰里報佳音，透過歌聲和小禮物，把溫暖傳到每個角落。

此外，12月21日參與聖誕平安祝福體驗、親子手作活動，或於活動期間在耶誕市集任一攤位消費（不限金額），即可集得「好聖誕章」，集滿3枚並至服務台兌換摸彩券1張，最晚需於12月24日晚間6時前投入摸彩箱，當晚將會在現場抽出 iPhone17幸運得主，得獎者須本人在場，並出示中獎存根聯及身分證完成領獎；若唱名後無回應或不在現場，將視同放棄得獎資格。

民政局補充，「台中好聖誕」將於12月14日至20日攜手台中捷運公司，在松竹站、中清站、崇德站、四維國小站、市政府站及水安宮站等6個站點進行13場站內快閃活動，由教會志工組成的報佳音團隊將現身車站，以歌聲與旅客近距離互動，為通勤族帶來溫馨又驚喜的節慶體驗。相關活動詳情可至「台中市政府民政局」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/civilQ/ )或「台中好聖誕」臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/vmXDY1 )查詢。（寇世菁報導）