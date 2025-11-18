2025台中市民野餐日11/2登場！中央公園主場結合綠美圖 邀您草地閱讀、曬曬幸福

「2025第四屆台中市民野餐日」11月2日星期日盛大登場！今年以「草地閱讀」為主題，於全市29區同步舉行，主場設於西屯區中央公園，結合「台中綠美圖」開幕，打造書香與綠意交織的城市野餐盛會。市民可至綠美圖借書後，漫步中央公園草地閱讀，享受悠閒午後時光。現場設有三大主題區，並首度導入市集活動，台中市政府建設局邀請市民攜家帶眷，共度溫馨假期。

為響應環保，建設局今年特別推出「野餐墊回娘家」活動，民眾只要持歷屆臺中市民野餐墊至大會服務台，即可兌換限量好禮，鼓勵舊物再利用，讓野餐更具永續精神。

廣告 廣告

建設局長陳大田表示，中央公園主場活動由建設局與西屯區公所攜手主辦，融合閱讀、音樂、親子互動與寵物友善等元素，打造最Chill的城市派對。邀請市民走進城市綠洲，享受陽光、草地與書香的幸福氛圍。

陳局長指出，今年規劃三大主題區，展現中央公園的多元魅力，一是設有森林閱讀室與大型書架的「樂讀草原區」，並舉辦二手書交換，讓書自由旅行。另有「野餐流水席」，將飛機跑道舊址化身孩童粉筆創作天地，畫出繽紛野餐饗宴；二為「汪喵草地派對區」打造毛孩拍照區與寵物造型體驗，並開設「毛孩野餐籃：鮮食手作體驗」，由講師指導製作健康點心，讓毛小孩也能一起野餐；三是除行動閱讀書車外，還有泡泡秀、大球滾滾樂等親子互動遊戲，營造歡笑滿滿的快樂氛圍的「玩趣草原區」。

建設局補充，現場並設有舊書交換攤位，持續推動閱讀融入生活，讓書香隨行不間斷。中央公園不僅是市民野餐首選場域，更是「台中美樂地」計畫的重要據點，公園3.0升級設計融合遮陽與降溫功能，提供全年無休、友善舒適的遊憩環境。

此外，建設局表示今年活動內容更豐富，包含創作歌手現場演唱與老師說故事等文藝表演，並首次導入風格市集，讓民眾邊閱讀邊野餐，享受城市中的綠意與樂趣。當天參與「野餐墊回娘家」活動者，可兌換限量「充氣懶人沙發」一份，數量有限、送完為止。若忘記攜帶野餐墊，現場亦提供行動圖書吧噗車的借用服務，方便又貼心。

建設局誠摯邀請市民朋友踴躍參與，一同在中央公園享受最溫馨、最Chill的秋日野餐時光。更多活動資訊可至「臺中市民野餐日」官方粉絲專頁，IG或關注「建設大台中」粉絲專頁掌握第一手消息。「臺中市政府建設局廣告」