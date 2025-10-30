2025台中市民野餐日11/2登場 沙鹿場輕鬆野起來
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「2025台中市民野餐日」將在11月2日登場，沙鹿區場次於沙鹿鎮立公園舉辦，寶之林以「淨零連線一起GO」為主題，台中市政府環保局邀請大家攜帶野餐墊，走進綠意盎然的公園，享受輕食、清音樂與永續生活的美好交會。
環保局說明，為讓大家在放鬆同時也能了解環保知識，寶之林團隊規劃靜態展示與動態體驗的宣導。靜態部分展出多項以廢棄家具或課桌椅回收再製的創意小物，包括再生木板凳、筆記本、隔熱墊、有寶筆等；動態則設有環保互動的「運動發電自行車」，讓大小朋友都能踩出電力，親身體驗「動能轉電能」的過程，進一步理解能源的珍貴與資源循環再利用的重要性。
環保局表示，希望透過「2025台中市民野餐日」，讓大家一起坐在草地上，吃輕食、聽音樂、聊聊天，不僅促進家人與朋友間的情感交流，也讓市府團隊更貼近市民。透過親身體驗與輕鬆互動，讓環境保護成為生活中的自然選擇，誠摯邀請市民朋友攜伴參加，一起度過悠閒又有意義的野餐時光！
其他人也在看
「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！
現今水源中存在各種新興污染物，包括重金屬、塑膠微粒、藥物殘留和永久化學物質PFAS等，這些物質可能對人體健康造成嚴重威脅，特別是對孕婦和兒童的發育影響尤為明顯。專家建議民眾，除了將水煮沸外，也可以透過安裝合格認證的淨水器增加保障。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應檢查自家水塔與老舊管線是否為污染源，從日常細節把關，為飲水安全築起可靠防線。TVBS新聞網 ・ 4 個月前
熊群大軍壓境！東京民宅淪陷「解剖5公分厚脂肪消失」 專家警告：牠們恐學會1事
日本今夏連日爆出熊襲事件，據環境省統計，今年已有10人喪命、超過百人受傷，創下2006年開始統計以來新高。如今東京民宅也淪陷，熊群大軍壓境的足跡圖曝光後，也讓大票人看傻。專家警告，這一個月最危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 20 小時前
盧媽遭灌爆「臉皮比豬皮厚」!卓冠廷氣到拍桌轟「這事」...
論壇中心/綜合報導台中市府疫調「一日一變」，中央應變中心更指出非洲豬瘟案場10/10前已有9頭豬死亡，恐得重新檢視疫調，盧秀燕的臉書再被灌爆「臉皮比豬皮還厚」！曾任職台中市新聞局長的卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，「林佳龍規劃好文山焚化爐、外埔生質能源廠」解決垃圾、廚餘問題卻遭盧秀燕砍掉，爆氣怒批「一個美麗的城市，現在堆滿垃圾、堆滿餿水？」卓冠廷強調，此次的廚餘事件與大里垃圾山是環環相扣的，台中市在林佳龍任內編列10億預算，預計整修文山焚化爐，卻因盧秀燕上任後改成BOT案遭刪砍，且至今沒完成，導致7年過了，「垃圾燒不完」只好埋在大里。外埔生質能源廠二期遭延宕6年，「盧秀燕臉皮厚到什麼程度？」竟還說有啊、有在做。卓冠廷越講越氣，氣到拍桌怒噴盧秀燕，台中市府現在連廚餘要焚燒、又要掩埋，前後變了至少三次，「台中現在變成什麼樣子？」 「我們都規劃好了，文山焚化廠、外埔生質能源廠，盧秀燕你為什麼全部要砍掉？」 藍白為什麼現在要罵江和樹，「因為他戳破盧秀燕的真面目嘛！」原文出處：向前行(影)／盧媽遭灌爆「臉皮比豬皮厚」!卓冠廷氣到拍桌轟「這事」... 更多民視新聞報導豬瘟案獸醫羅生門 台中市府疫調獸醫又多1人！台中市府遭點名清消不確實 卓揆要求廚餘去化廠改進台中市府疫調有多項缺失 應變中心：首病發豬死亡日「恐非10/10」民視影音 ・ 1 天前
沒公德心! 嬰兒尿布.嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸
社會中心／洪巧璇、張智凱 台北報導把嬰兒尿布還有嘔吐物丟在店門口，真的太沒公德心！台北市西門町商圈就有業者PO文表示，有遊客在店門前，幫嬰兒換尿布、清嘔吐物，結果卻將這些垃圾留在騎樓，讓店家家最氣的是，明明門口就有垃圾桶，遊客不拿去丟，反而還要店家幫忙善後。店家門口前，一家人推著嬰兒車，忙著幫小孩子換尿布、清理嘔吐物，但沒多久，人走了，卻把垃圾留在門口，店家看到這景象，真的好生氣。門口滿地都是散發嘔吐味的衛生紙，甚至連嬰兒尿布上的排泄物，也被扔在地上，業者只能摸摸鼻子，幫遊客善後，因為如果不馬上清理惡臭，店家生意也會受到影響。事發在台北市西門町商圈店家Po文，明明門口外就有垃圾桶，遊客卻還是將孩子的穢物，全部丟在騎樓，業者氣得表示，垃圾是要等誰來處理，認為這樣的行為，真的很沒品。沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品民視記者洪巧璇：「為了方便民眾丟垃圾，也避免垃圾被隨手一扔，因此只要走個幾步路，後方其實還有另外一個垃圾桶，可以讓民眾丟垃圾，在西門町商圈要找到垃圾桶，其實並不難。」遊客：「跟旁邊一樣啊有垃圾桶，有垃圾桶了還是丟在路上，我覺得這樣的做法很不好，明明就有垃圾桶，西門町垃圾桶其實是夠的，如果跟東區啊跟其他地方比的話，其實這邊垃圾桶還滿多的。」外籍遊客：「垃圾桶很少很難找，有時候我們手上拎著一個垃圾想要扔，都很難找到垃圾桶，如果垃圾桶是多的話，他們就會丟在垃圾桶不會隨便丟。」沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品不管怎樣，自己的垃圾就要自己帶走，西門町觀光熱區丟人現眼，也讓台灣形象受損。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品 更多民視新聞報導無執照隔空幫豬看診？王姓獸醫佐已回國 台中地檢署：訊畢已諭知請回淡海輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警循線逮犯嫌送辦碧潭誘2女溺斃！夫稱100分、小姑讚溫柔 陸配淚灑法庭惹眾鼻酸民視影音 ・ 22 小時前
灰頭土臉 印度人造雨抗霾害？
印度首都新德里霾害嚴重，政府(28號)在市區上空進行人造雨，試圖藉此清除空氣中的有毒汙染物，但專家直言，這是 治標不治本，唯有嚴格立法，針對工業、交通及建築等各類 空汙排放源，徹底減量，才是改善空...大愛電視 ・ 6 小時前
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化SiCAR愛車酷 ・ 19 小時前
重新定義電力流通角色與商業模式，泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠，一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源（6873）再度參加台灣國際智慧能源週，今年以「共享現在，連結未來」為主題，重新定義電力流通的角色關係與商業模式。展區完整呈現「電力交易服務」、「虛擬電廠（VPP）」與「全球布局」三大亮點，同步展示光儲充解決方案互動模型與虛擬電廠設備，展現泓德能源在全球業務拓展與能源創新的雙重成果。泓德能源現場演示海外電力交易操作 兩大核心解決方案助企業達成能源資產化及自主化 泓德能源本次參展以「電力交易服務」與「虛擬電廠」為核心。旗下星星電力推出Star Trade電力交易決策平台，匯集分散各地的能源資產，透過AI分析協助企業制定最合適的能源策略。能源週現場演示Star Trade平台如何掌握最快與最複雜的日澳電力市場交易節奏，實現資源最佳化配置並有效分散風險，協助企業將電力轉化為可投資、可配置的資產，達到「能源資產化」，再搭配電力保險穩定市場營運成本，降低波動風險並提升收益。 虛擬電廠解決方案則整合光儲充應用、EMS及能源雲，助企業集結並管理分散式能源資源以參與電力交易市場、強化電網韌性，達到「能源自主化」。現場首次亮相光儲充解決方案互動模型，透過情境化設計呈現虛擬電廠的實際運作樣貌，並展Carture 車勢文化 ・ 20 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
還沒離婚就是第三者！ 王子解釋沒有破壞家庭 作家怒批：邏輯死亡
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導前中信啦啦隊成員粿粿與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女，夫妻倆時常在IG上分享甜蜜互動，是眾人眼中的甜蜜夫妻...FTNN新聞網 ・ 58 分鐘前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 7 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 19 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 5 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？
范姜彥豐在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他...CTWANT ・ 3 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 4 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前