「2025台中星燃計畫」終結超重挑戰將落幕 驗收成果

為鼓勵市民維持健康體態與規律運動，台中市政府推出《2025台中星燃計畫：終結超重挑戰》，目前活動進入最關鍵的「後測階段」，將於114年10月21日至11月5日展開。台中市政府衛生局提醒參賽者務必於指定期間內完成體位量測，一起見證這段時間努力的成果！（見圖）

衛生局表示，參賽者可透過活動官方LINE@「台中星燃計畫」（ID：@794hyujk）點選「健康量測地點」查詢最近的測量據點，建議出發前先確認開放時間或電話詢問，以確保順利完成量測。

衛生局長曾梓展表示，今年市府擴大推動減重及規律運動活動，舉辦「減重獎勵挑戰賽」，鼓勵市民透過健康飲食與運動養成良好生活習慣。只要完成前、後測並達成減重3%以上，即可參加總獎額高達30萬元的抽獎活動；若個人組BMI≥27或團體組每人BMI≥24，且成功減重5%以上，最高還有機會獲得個人組3萬元、團體組10萬元的獎金。

曾梓展指出，國民健康署建議國人每天運動至少30分鐘、每週累積150分鐘中等強度運動，如快走、騎腳踏車或有氧運動等，可幫助維持心血管、呼吸及肌肉健康，並減少焦慮、提升愉悅感。

此外，健康飲食也是減重關鍵。衛生局提醒，應均衡攝取六大類食物：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子。可參考「餐盤口訣」掌握份量：「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，以簡單方式達成營養均衡。