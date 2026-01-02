2025台中耶誕嘉年華圓滿落幕 角落小夥伴創造15億經濟效益

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】2025台中耶誕嘉年華「台中珍甜，角伴耶誕！」於1月1日圓滿落幕，今年首度攜手日本超人氣IP《角落小夥伴》，自12月12日開幕至1月1日活動期間，共吸引約95萬人次造訪，並成功創造逾15億元經濟效益，成為全台最受矚目的冬季節慶。

新聞局長欒治誼指出，自12月12日開幕以來，台中耶誕嘉年華即獲得市民與遊客的熱烈迴響，尤其在12月24日平安夜週末，更吸引大量人潮湧入。根據回收的3,000份問卷調查結果顯示，活動期間每位參加者平均消費約1650元，成功帶動超過15億元的經濟效益，期盼明年持續舉辦耶誕嘉年華的民眾高達9成9，對活動整體表示滿意的比例超過9成7，其中「非常滿意」的比例更突破7成。

▲舊火車站前廣場「耶誕珍甜」耶誕樹。

新聞局說明，今年嘉年華以「台中珍甜，角伴耶誕！」為主題，首度結合日本超人氣IP《角落小夥伴》，打造大小朋友都熟悉且喜愛的角色場景，讓整座城市洋溢療癒與幸福氛圍。今年最大創新亮點，就是在舊台中火車站前廣場首度設置高達18公尺的「耶誕珍甜」耶誕樹，不僅是歷年最高，更以代表性甜點奶油蛋糕為靈感發想，是全台唯一穿著手工訂製蛋糕裙的耶誕樹，搭配《角落小夥伴》可愛的粉圓角色點綴，樹旁及周圍更齊聚了「蜥蜴」、「貓」、「炸豬排」、「白熊」與「企鵝？」等立體氣膜角色，共同成為最吸睛的打卡地標。柳川展區推出的「蜥望舞伴」水舞展演成為活動焦點，高達5公尺蜥蜴的母親與五大角色以大型氣偶華麗現身，隨著燈光與水舞律動，帶領民眾共同沉浸在溫暖、充滿童趣想像的節慶景象中。

此外，綠川展區以「幸福快遞」、「耶誕之森」為主題，耶誕老公公氣膜悄悄現身林中，涵洞延伸的「雪花光廊」更營造夢幻氛圍。民眾不僅能欣賞繽紛燈飾，還能透過市府特別推出的「耶誕美食地圖」，探索繼光、電子街與自由路等商圈的名店小吃，並前往第二市場、中華路夜市大啖老字號巷弄美味。再加上「好樣市集」與豐富的表演節目，讓民眾一次滿足賞燈、尋味、購物、看秀的多重體驗，留下難忘的冬日回憶。

問卷調查結果也指出，民眾對舊火車站前廣場、綠川、柳川印象最深刻的展區分別是：舊火車站前廣場的「耶誕珍甜」、綠川的「雪花光廊」，以及柳川的「來企泡湯」。此外，填答者居住地以台中市居多，達76％，同行夥伴總人數則大多為3人至5人。

新聞局表示，今年台中耶誕嘉年華帶動經濟效益，更留下無數歡樂回憶，活動圓滿成功。市府衷心感謝所有市民朋友與全國遊客的熱情參與，並向所有幕後默默付出的局處同仁及合作夥伴，表達最誠摯的謝意。市府未來將持續推動更多結合城市特色的特色節慶活動，以更豐富多元的內容回饋市民，期待明年再次與大家相聚台中，共享甜蜜與喜悅。