2025台中耶誕嘉年華12/12起登場 角落小夥伴IP、高18公尺耶誕珍甜耶誕樹、交通資訊一次看！

全球知名療癒系角色IP《角落小夥伴》成群結伴來台中過耶誕！2025台中耶誕嘉年華將於2025年12月12日至2026年1月1日登場，每天晚上17:30到晚間22:00點亮全區燈飾，這是全台唯一、規模最大以《角落小夥伴》為主題的城市耶誕活動，其中活動主燈——高達18公尺的「耶誕珍甜」耶誕樹，也將在台中火車站前廣場閃耀登場，一同沉浸在燈光、音樂和甜點氛圍中，享受這場最溫馨、最「珍甜」的台中耶誕嘉年華！

2025台中耶誕嘉年華

今年台中耶誕特別邀請以榮獲2019日本虛擬角色大賞的《角落小夥伴》擔綱主角，主打療癒幸福的城市美學風格。舊台中火車站前廣場將設置全新主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，高達18公尺，不僅是歷年最高紀錄，更以「千層奶油蛋糕」為靈感，設計出宛如珍珠蛋糕般層層堆疊的夢幻造型，呼應「台中珍甜」主題。遠望如華麗甜點，近看又像穿著百褶裙的蛋糕，造型如夢似幻、甜度滿分！

舊火車站站前廣場-耶誕珍甜-耶誕樹

柳川和綠川展區

角落小夥伴裡的五大超人氣角色：「蜥蜴、貓、炸豬排、白熊、企鵝？」，也將化身巨型立體氣膜，齊聚耶誕樹旁與站前廣場，共度溫馨佳節，為冬夜增添療癒氛圍與滿滿幸福感。除了火車站前廣場，在柳川和綠川也打造多處充滿驚喜的特色燈飾。

五位超人氣角色齊聚在柳川水舞台，與蜥蜴的母親共同化身超大型立體氣偶「蜥望舞伴」，搭配歡樂療癒的水舞燈光秀，點亮河畔夜色，成為今年最甜蜜的節慶風景；還有「來企泡湯」主題燈飾，可見企鵝？坐在湯桶上，周圍煙霧繚繞，彷彿置身谷關溫泉；「白熊好品」則呈現白熊在冰塊上喝好茶的樣子；美食界人氣王炸豬排與炸蝦尾則在民權路「炸物食堂」驚喜亮相，增添逛燈樂趣。

綠川展區設的「幸福快遞」及「耶誕之森」燈區，設有巨型耶誕老公公氣膜，耶誕老公公氣膜滿載禮物，搭配麋鹿燈飾，營造歡樂的耶誕節慶氛圍。涵洞則延伸出甜蜜莓粉光與水藍雪花燈片的「雪花光廊」，引領人們迎向耶誕佳節。

柳川-角伴耶誕

柳川-白熊好品

耶誕市集、藝文表演

今年活動除了邀請人氣IP角色擔綱嘉賓登場，在舊火車站前廣場還設立了「耶誕市集」，邀請120組文創、手作、甜點等青創攤位輪番出攤，可以品嚐到各式甜點與發現特色文青小物。更值得一提的是，今年市集更首度推出視障按摩攤位，結合活動與公益，在賞燈逛市集的同時，能享受免費專業的按摩服務。市集平日開放時段與點燈時段相同，自2025年12月12日至2026年1月1日，每天晚上17:30到晚間22:00，而週末假期則從下午14:00開始。

同時，活動期間每週五至週日晚間，舊台中火車站廣場更安排了一系列的藝文表演，包含奇幻泡泡秀、魔術秀、歡樂小丑互動雜耍與高難度的扯鈴特技等，多樣化的表演節目輪番上陣，沉浸在熱鬧繽紛的耶誕歡樂氛圍中。

