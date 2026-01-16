2025台中購物節 壓軸抽獎

「2025台中購物節」於去年12月25日圓滿落幕，台中市政府於昨（十六）日舉辦壓軸抽獎記者會，抽出價值千萬元的精品好宅，並由台中市長盧秀燕親自Call out給頭獎得主南屯黃先生，恭喜他幸運獲得北屯區好宅入住資格。盧秀燕市長在Call out前笑說，自己這幾天打電話非常困難，一撥去對方就會問是不是中頭獎，「市長的電話」已成為全民最期待的來電；而今年得主反應格外冷靜，甚至先確認「是台中購物節嗎？我真的中房子了嗎？」逗趣互動也為活動畫下歡樂句點。（見圖）

盧秀燕表示，台中購物節邁入第7屆，也是她上任7年來持續推動的重要經濟政策，從第1年開始就以「拚經濟」為核心目標。今年在國際局勢動盪、關稅、匯率與戰爭影響下，多數城市消費表現趨緩，但台中在市民、商圈、夜市與各行各業共同努力下，不僅未下滑，消費登錄金額更一舉突破374億元，較去年成長逾20億元，蟬聯全國第一，平均每日消費登錄金額超過6億元，展現台中經濟的高度韌性與消費動能。

經濟發展局表示，此屆台中購物節共有26萬家店家參與，店家覆蓋率全國第一，提供超過3萬項優惠，企業贊助超過7,000萬元；活動期間也帶動「台中通TCPASS」APP下載量突破310萬次，數位治理與經濟行銷相互加乘，以及屢獲國內外大獎肯定。經發局評估，此屆購物節估計帶動全國經濟產值約760億元，對百工百業與整體景氣具有實質挹注效果。