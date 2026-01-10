2025台劇IMDb評分TOP10！《監所男子囚生記》7.7分第六，《與惡2》第四，冠軍是它！
【文／Beauty美人圈．Eve】2025年有不少優質台劇，例如討論度很高的《如果我不曾見過太陽》、《忘了我記得》、《我們與惡的距離2》，還有以優秀劇情闖出口碑的《監所男子囚生記》、《星空下的黑潮島嶼》等，皆有想傳達的議題，非常值得一看。以下2025台劇「IMDb評分」TOP10，《如果我不曾見過太陽》第9，《與惡2》第4，冠軍高達8.4分！
2025台劇「IMDb評分」TOP10：《人浮於愛》7.4
《人浮於愛》改編自侯文詠的同名小說，由楊祐寧、邵雨薇、范少勳、簡嫚書、宋芸樺主演，透過與心理醫師的禁忌之戀、身世有別的格差戀，交織三個女性在愛情價值觀上的碰撞。全劇採用冷色調工業感視覺風格，運用鏡面破碎等手法呈現角色情感失衡，開創愛情劇非浪漫化敘事新風格。
此劇描述邵雨薇飾演的周曉琪將愛情視為金錢交易，與富商維持表現完美的關係，一次心理諮商，她遇見楊祐寧飾演已經有穩定伴侶的精神科醫師顧厚澤，意外喚起深埋的慾望，兩人在愛與情慾間掙扎。宋芸樺飾演平凡上班族潘心彤連番遭遇情感與現實打擊，卻意外邂逅范少勳飾演帥氣富二代辛毅夫，重新燃起人生希望。
2025台劇「IMDb評分」TOP9：《如果我不曾見過太陽》7.4
《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演，新穎的組合讓影集上線前就備受觀眾期待。此劇分為兩部曲，首部曲整體氛圍很黑暗沉重，尤其是女主角被性侵的畫面讓人看了喘不過氣。第二季則加入神秘角色柯佳嬿，並慢慢揭開一切的謎底，不過這部劇的評價有些兩極，有觀眾認為太拖戲，而且柯佳嬿跟曾敬驊實在沒有CP感，但也有人認為劇中探討的議題十分值得深思。
劇情描述曾敬驊飾演年僅25歲的李壬曜自首，坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」，入獄後他答應接受江齊飾演的紀錄片企劃周品瑜採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被李沐飾演身穿高中制服的神祕少女糾纏，夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。
2025台劇「IMDb評分」TOP8：《我們六個》7.5
《我們六個》改編自震驚全台灣的慘劇，由天心、馬志翔、林雨葶主演，劇中小三先是用熱水燙死元配，20年後又用電鍋砸死老公，看似狗血的劇情卻真實發生過，此劇播出後掀起熱烈討論，觀眾們都非常同情無辜的元配及6個孩子，也佩服孩子們在這樣的環境下長大卻沒有走歪，反而都走出了屬於自己的道路。
劇情描述台東一個原本幸福的八口之家，不過男主人發生婚外情，比他小18歲的小三出現後，整個家庭開始分崩離析，六個兄弟姊妹被迫⾯對過往的家庭陰影，但六人還能相互扶持、選擇相信，不被悲劇綁架，在不同領域嶄露頭⾓，活出精彩⼈⽣。
2025台劇「IMDb評分」TOP7：《忘了我記得》7.5
《忘了我記得》由劉若英執導，找來謝盈萱搭配好久不見的秦漢，感人父女情感動許多觀眾，此外還有霍建華、劉品言、陳以文等強大卡司，這樣的組合讓觀眾覺得相當新鮮。雖然播出後評價有些兩極，甚至還被扯入抄襲爭議，不過還是有不少觀眾大讚這部劇的情感描寫相當細膩，尤其是秦漢詮釋罹患失智症的老人惟妙惟肖，不愧是老戲骨。
此劇描述謝盈萱飾演的程樂樂白天在便利商店打工，晚上是脫口秀演員，過著日復一日的平凡生活，卻沒想到人生考驗接連而來。一邊面對與霍建華飾演的丈夫感情挑戰，一邊處理秦漢飾演的父親生活上的種種困境。這一連串的人生意外讓程樂樂重新鼓起勇氣，真實面對自己，在工作與生活中，打破並重新建構了自己和父親、戀人、朋友的關係。
2025台劇「IMDb評分」TOP6：《監所男子囚生記》7.7
《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀等人主演，以華語劇罕見的監所管理員生活為設定，用黑色幽默描繪監獄體系下的荒謬與人性，呈現一群在極限環境中尋求尊嚴與救贖的普通人。播出後幽默搞笑的劇情大受歡迎，在場景細節上的講究也得到真實監所管理員的認可，是相當值得一追的好劇。
此劇描述陳澤耀飾演的前跆拳道選手阿耀因傷退役後沉迷賭博，為償還債務而成為監所管理員，負責照顧楊祐寧飾演獄中勢力龐大的受刑人吉娃娃。在獄中工作後，阿耀發現同事各有難處，面對體制僵化與高壓環境，管理員們的工作遠比想像艱辛，時常面臨囚犯衝突與突發事件。隨著時間推移，阿耀與同僚逐漸在混亂中建立信任與友情，也在與劉以豪飾演的教誨師姜一傑的對立與協作之間，重新思考「自由」與「囚禁」的意義。
2025台劇「IMDb評分」TOP5：《拜六禮拜》7.7
《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔等人主演，雖然都是大家熟悉的演員，但他們在劇中打破以往形象，例如鍾欣凌介入上司的家庭、丁寧年近半百還是母胎單身、孫淑媚則是看似放蕩其實純情的八點檔演員，每個角色都相當有魅力，雖然平凡但會讓觀眾覺得好像是發生在自己身邊的故事。
劇情描述一群從小在彰化縣二林鎮長大的女性，在40歲左右所面臨的情感、工作與家庭問題，從不同性格、職業及情感關係的女性做為出發點呈現中年女性的各式問題。從她們在劇中迷惘、探索、掙扎、覺悟的過程，探討如何在工作及生活間取得平衡。
2025台劇「IMDb評分」TOP4：《我們與惡的距離2》7.8
《我們與惡的距離》在2019年播出後討論度爆表，更成為許多人心目中的神劇，相隔6年第二季終於播出，卡司也大換血，由周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎等人主演，每一位的演技超強的演員，由於過去有不少劇集第二季走鐘的例子，因此觀眾們原本滿擔心《與惡2》會步入後塵，幸好播出後評價都很正面，結局也讓長達20年的時間線完美閉合，相當值得一看。
劇情從一場超市縱火案展開，24歲的嫌犯造成5死12傷的慘劇，這案件成為施⾏國民法官制度後，首個可能判處死刑的案例。大火也燒出了六個家庭交織的命運，時有錯過又彼此牽扯，他們背負著各自生命故事跨越了20年，復仇、背叛、傷害、墜落，並相互救贖。
2025台劇「IMDb評分」TOP3：《化外之醫》7.8
《化外之醫》是張鈞甯暌違多年回歸台劇，並與越南影帝連炳發合作，不僅呈現了手術室裡生死交關的場景，還深入探討「非法醫療」的禁忌議題，由於是跨國合作的影集，劇中除了有中文，還有越南語、印尼語與英語，跨語言的衝突讓整部劇更有真實感，播出後獲得很不錯的評價。
此劇描述張鈞甯飾演的神經外科醫師鄭琬平專心治療病童，卻因此忽略自己的孩子，並遇上連炳發飾演的越南醫師范文寧，他為了支付母親龐大醫療費，在台灣非法執業，帶出地下社會的灰色地帶，探討人性的掙扎與艱辛。
2025台劇「IMDb評分」TOP2：《星空下的黑潮島嶼》8.1
《星空下的黑潮島嶼》由王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏主演，歷經6年籌備，斥資百萬搭景，重現當時的綠島新生訓導處實景。整部劇以白色恐怖時期為背景，真實還原了那個年代政治犯的處境，劇中有不少手術場景，讓觀眾笑說很像台灣監獄版《機智醫生生活》，也有不少令人感到心痛不捨的劇情，發便當可說是不手軟，不過這也很符合當時的時空背景。
此劇描述1950年韓戰爆發，台灣綠島化身火燒島，成為政府思想改造政治犯的陣地，新來的一批犯人，身分階級各異，農民學子醫師皆有，客語日語台語國語備齊，有人因理想入獄、有人受親友牽連，唯一的共通點，是要在這嚴苛的環境生存下去。這裡物資稀缺、醫療簡陋，立場不一又管控嚴密，三名頂尖醫師要在生死關頭以機智搶命，客庄少年則以溫暖的心，維繫眾人意志。
2025台劇「IMDb評分」TOP1：《第一次遇見花香的那刻2》8.4
百合劇《第一次遇見花香的那刻》由林辰唏、程予希主演，第一季播出後細膩的劇情及情感處理大受觀眾歡迎，林辰唏與程予希也分別拿下了金鐘迷你劇戲后及女配角獎。而觀眾們敲碗許久的第二季也終於在今年初上線，林辰唏、程予希這對CP再度聯手，還加入新的「情敵」，甜虐交織的情感線更加升級。
此劇描述林辰唏飾演的學姐江怡敏，以及程予希飾演的學妹鍾亭亭時隔多年於朋友婚禮重逢，她們在高中時期曾經形影不離，兩人之間有著曖昧的情愫，然而深受社會規範制約的江怡敏，難以對抗世俗看待同志的眼光，希望能過上符合社會腳本的生活，自此和勇敢追愛的鍾亭亭分道揚鑣。
