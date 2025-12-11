2025台北國際建築建材暨產品展 CAESAR凱撒衛浴「彩鋼整體浴室」全新亮相 建置高效、穩固、易維護 模組化衛浴空間新選擇

凱撒衛浴於今日台北國際建築建材暨產品展正式開展。凱撒衛浴董事長蕭俊祥與總經理陳威志（左二、右二）、臺灣整體衛浴產業協進會理事長黃世孟與副理事長吳官庭（右一、左一）。

「2025台北國際建築建材暨產品展」今（11）日起於台北南港展覽館一館正式登場。本次CAESAR凱撒衛浴展出「彩鋼整體浴室（UB）」與「電漿滅菌龍頭」兩大亮點新品，以創新科技結合設計美學，打造安全、美觀又實用的廚衛空間。凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，整體浴室系統已成為建築配備主流，凱撒將以更成熟的製程與模組化系統，擴大應用至住宅、商辦、旅宿與長照機構等多元場域，也能靈活適用於老屋翻新工程，讓客戶與消費者擁有全新衛浴體驗。

全新彩鋼整體浴室：可拆換、磁吸、訂製 安全耐用、好清潔的新型衛廁

凱撒衛浴全新彩鋼整體浴室系統採用日式立柱結構，組裝式可拆換壁板，有效縮短工期、降低成本且易維護，新建案與舊屋翻修皆適用。彩鋼壁板具防潮、防霉、耐燃性，支援磁吸式浴室配件，不傷牆面還能自由調整位置，鍍鋁鋅鎂鋼板更防鏽、耐腐蝕；搭配一體成型防水底盤，防滑又具保溫效果，落水頭隔臭好清潔，強化安全性與舒適度；選用日本樹脂給水管，耐熱、耐寒且不易積垢，確保長期水量穩定，管材密封性佳，不但安全耐久，也能降低滲漏風險。

整體浴室三大系列搭配多種尺寸 輕鬆滿足空間規劃與使用配置需求

凱撒整體浴室推出三件式浴室（馬桶、臉盆、淋浴區）、衛生間（馬桶、臉盆）及淋浴間（獨立沐浴空間）三大系列搭配多種尺寸選擇(註)，可彈性滿足不同空間大小、配置及使用需求，更提供特殊尺寸與動線訂製服務。整體浴室還有10年品質保證，確保使用者獲得完整保障。

獨家電漿滅菌技術啟動強效抗腸病毒、滅菌防護力 把關日常食安及居家衛生

CAESAR凱撒衛浴獨家研發電漿滅菌技術，讓自來水擁有強大滅菌與抗病毒防護力。經SGS實驗測試，30秒迅速滅菌99.9%，有效去除金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸道沙門氏菌、綠膿桿菌等常見病原細菌，還能抑制腸病毒71型達96.7%，且24小時長效抑菌99.9%。家中使用CAESAR電漿滅菌龍頭，加速分解蔬果殘留的水溶性農藥，清潔砧板、刀具防止交叉污染，還能去除抹布及料理後手部異味，100%天然守護家人食安健康及廚房潔淨；若於浴室使用，則有助牙刷除菌、口腔清潔，不用清潔劑也能洗滌衣物和居家打掃，給全家人最安心的衛生呵護。

展會資訊｜12/11-12/14親臨體驗即贈好禮

‧展期：12月11日（四）至12月14日（日）上午10點至下午6點(週日至下午4點)

‧展位：I1124整體浴室專區／南港展覽館1館1F (台北市南港區經貿二路1號)

關於CAESAR凱撒衛浴｜Relax in Your CAESAR

CAESAR凱撒衛浴為台灣抗菌廚衛首選品牌，提供家用、商用及公共空間優質衛浴和廚房系列產品，包含智慧馬桶、省水馬桶、溫水洗淨便座、臉盆浴櫃組、機能龍頭和電器、公共配件等。凱撒為保障消費者食品安全衛生，並重視居家和公共空間舒適體驗，採用簡約時尚設計與最新抗菌技術，獨家開發電漿滅菌技術、Hydro+抗汙抗菌親水膜、日本SIAA抗菌設備等系列產品，全方位提供消費者物超所值的選擇，輕鬆擁有設計感、耐用性兼備的安心廚衛享受。