2025台北國際旅展登場 賴總統：成立「國家隊」帶動台灣經濟

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】總統賴清德今（7）日前往台北南港展覽館一館，在客家委員會主任委員古秀妃、交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏等陪同下，參加旅展開幕典禮。賴總統提到，接下來要成立「國旅與國際Inbound的國家隊」，強調「部部都是觀光部」，大家共同合作，帶動台灣經濟發展。

賴總統與客家館業者合影。(照片/客委會提供)

至於如何實現，賴總統表示，目前台灣的觀光與國旅產值已達 8,378億元，希望 2030年能達到兆元目標。為此，政府將研議成立專責研究單位，整合人才培育、商品開發與觀光產業鏈，發揮最大效益。他並提到，近年放假天數增加、經濟持續成長，加上減稅與社會投資政策，正是國旅發展最好的時機，然而國旅也面臨價格和品質的挑戰，所以業者一定要再更用心，提供更好的體驗與服務。

賴總統指出，今年旅展規模更甚以往，集結123個國家與城市，共有1600個攤位，他呼籲國民把握機會，「買到就是賺到」，祝福大家都能滿載而歸。他並呼籲，台灣以「觀光立國、以觀光會友」，讓觀光成為國與國、人民與人民之間交流的橋樑，創造更多價值與機會。

來賓們共同體驗製作經典客家食材－「手作覆菜」，為客家館揭開序幕。(照片/客委會提供)

客委會副主任委員邱星崴今日也代表古主委出席「客家館開幕活動」，與葉菊蘭榮譽會長、簡余晏會長、北埔鄉長莊明增、美濃區農會廠長樂活小農主理人黃瑞琪，共同體驗製作經典客家食材－「手作覆菜」，為客家館揭開序幕。邱副主委指出，「客家（HAKKA）」的英文字母H，其實蘊含「Healing（療癒）」的意象，客家文化給人一種自然、溫暖、療癒的感覺，這正是客委會推廣的方向，希望能讓更多人透過「客庄小旅行」感受客家的美好。

邱副主委也特別呼籲大家「趕快來吃豬肉，共下來食」，他笑說，豬肉可以說是客家菜的靈魂，尤其是黑豬肉，在「四炆四炒」中少不了它的身影。過去因非洲豬瘟的關係有所限制，如今重新開放，正是重新品味客家黑豬肉的好時機，歡迎大家走進客庄，吃道地客家菜，感受客庄的熱情與美味。

客委會歡迎民眾於11月7日至10日蒞臨客家主題館（攤位編號M1418），共下尞客庄，感受最道地。(照片/客委會提供)

展期間，凡於客家主題館消費滿1,299元，即可兌換精美滿額禮；消費不限金額者，可用50元加購價至「玩印工作室」攤位體驗絹印紅包或賀卡，每日限量開放。另為呼應政府實施的「全民普發一萬元」政策，展期間特別邀請六福村推出「旅展限定・2025【Safari萬睡假期】萬元優惠住房專案」。歡迎民眾於11月7日至10日蒞臨客家主題館（攤位編號M1418），共下尞客庄，感受最道地、最真誠的好客文化。

