2025台北國際旅展 「流動的港口 世界的基隆」展現城市魅力

圖說: 2025ITF旅展基隆館以「流動的港口 世界的基隆」為主軸，展現基隆無限魅力與豐富文化。(圖片提供/基隆市政府文化觀光局)

「2025台北國際旅展」於今（7）日起一連四天在台北南港展覽館一館隆重登場，基隆館以「流動的港口 世界的基隆」為主軸，結合「旅讀基隆 字母帶路」推出闖關活動，讓民眾以輕鬆有趣的方式認識基隆。現場還有滿額好禮、美食試吃及親子最愛的DIY體驗等多重好康，展現基隆獨特的港都風情與無限魅力。

基隆市文化觀光局江亭玫局長特地出席開幕活動，推廣「流動的港口 世界的基隆」，串聯基隆400年的歷史、文化、觀光與未來想像。江亭玫局長表示，基隆一年四季都適合旅遊與享受藝文活動，年度國際當代藝術特展「WE ARE ME — 我（們）到此一遊」自10月30日至115年2月1日在基隆美術館舉辦，以多件作品展開跨時間向度的對話，構築沉浸式的遊歷體驗。「光躍基隆 流動的港口 世界的基隆」將於11月21日至115年3月4日從海洋廣場延伸至基隆美術館前廣場與田寮河周邊火熱登場，以燈光、聖誕樹、氣偶等，結合人氣IP-鯊魚先生MR.SHARK，以愛與和平點亮港灣，讓海天一色映照城市的精彩，歡迎民眾前來共襄盛舉。

圖說: 基隆市文化觀光局江亭玫局長特地出席開幕活動，推廣「流動的港口 世界的基隆」，串聯基隆400年的歷史、文化、觀光與未來想像。(圖片提供/基隆市政府文化觀光局)

今年基隆館邀請基隆市旅館商業同業公會、台灣好行濱海奇基線、國立海洋科技博物館、心干寶貝、委託行街區、狸小路燒肉店及椏楓好物等食、宿、遊、購、行相關業者共同參展，宣傳旅宿優惠方案、交通旅遊套票、特色遊程與在地伴手禮。推薦民眾規劃兩天一夜遊程，白天可以走訪基隆塔、遠見人文空間與崆書屋，中午在仁愛市場或是孝三路商圈品嘗美食，下午前往沙灣歷史文化園區，然後到廟口夜市與崁仔頂漁市，體驗最熱鬧的夜晚。入住優質旅宿後，第二天前往和平島地質公園或是正濱漁港色彩屋欣賞無敵美景，豐富多元的旅遊景點讓民眾滿載而歸。

圖說: 現場陳列展售2024-2025基隆嚴選伴手禮K STAR基隆之星獲獎產品，展現基隆在地特色文創產品多元豐富性。(圖片提供/基隆市政府文化觀光局)

旅展期間，基隆館祭出多重好康，完成闖關活動即可獲得扭蛋抽獎，當日全館消費滿999元即可玩戳戳樂抽獎，獎項包含台灣好行濱海奇基線套票、走讀基隆遊程票券、北北基好玩卡、和平島地質公園及司令大院子光復樓票券等多項好禮。舞台活動除了有美食試吃、DIY體驗及互動小遊戲外，明（8）日馬來西亞人氣網紅馬鈴薯小姐雁靈將在現場與民眾分享基隆旅遊，歡迎大家把握四天展期前來基隆館(攤位編號N725)！