2025台北國際金融博覽會 中國信託AI信用卡秘書首曝光：全新升級體驗服務
2025台北國際金融博覽會今（7）日盛大開展，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）以「智能引領 打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共10項創新金融應用，其中又以業界首創的「AI信用卡秘書」最為吸睛，應用生成式人工智慧（Artificial Intelligence, AI）依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，現場吸引民眾踴躍互動體驗，迴響熱烈。
本次展覽中國信託金控聚焦「科技暖心」、「體驗貼心」、「服務順心」三大面向，金融監督管理委員會主任委員彭金隆特別蒞臨中國信託展區指導，由中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）董事長陳佳文親自接待，在中國信託同仁引導介紹下，彭金隆主委特別體驗中國信託首創「AI信用卡秘書」多項亮點服務，彭金隆主委透過「AI信用卡秘書」洽詢現有信用卡優惠活動，中國信託銀行董事長陳佳文進一步說明各展區特色。中信銀行總經理楊銘祥則於開幕致詞時表示，中國信託從智能科技、場景拓展到數位創新，致力提供便捷且有溫度的數位服務，不僅全面升級客戶體驗，同時守護客戶資產，「對中國信託來說，科技不只是創新，更是守護每一個家庭的承諾。」
不僅有更貼近民眾的「AI信用卡秘書」，中國信託重磅展出全新升級的「AI智能防詐ATM」結合AI影像分析與多重安全機制，即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部，並自動跳出警示頁面提醒移除遮蔽物；若鏡頭辨識到多張臉孔或可疑行為，將即時提醒並提供「鎖定帳戶」、「調降限額」、「啟動警鈴」等安全選項，強化ATM的防護機制，中信銀行預計今年底前將陸續導入逾500臺具備AI智能辨識技術的ATM。
此外，中信銀行亦攜手同業打造市場首創「跨行金流履歷安全網」，即時掃描異常資金流動，讓金融機構快速辨識可疑帳戶，攔阻詐騙金流；同時，結合中信銀行ATM與中國信託行動銀行APP的「跨機構數位身分驗證」提供跨行申請與密碼重設等服務，並透過「中信Fast-ID」於銀行、保險、證券不同服務間快速完成身分驗證，兼顧便利與安全。
特別的是，中信銀行亦於現場展示個人及企業用戶專屬的智能服務，例如「智能分行服務生態圈」，融合數位體驗、AI智能以及數據打詐三大關鍵科技打造「AI智慧櫃員」，協助需前往分行辦理業務的客戶提前預約，提醒時間及應帶文件，並於客戶抵達時以對談方式，蒐集客戶資訊，比對內外部防詐資訊，若有需要，亦可通報行員、警察機關共同阻詐。此外，為協助理財專員提供多元且貼近客戶需求的服務，中信銀行自建「AI理專助理」服務，可規劃適配投資理財建議，提升理專服務品質與效率。
至於專為企業客戶打造的「商戶智能客服」服務，則結合智能推薦、技術串接支援與數位化申請功能，依據商戶經營情境推薦最適合的金流產品，協助企業提升營運效率。本次也展出透過APP結合支付與數位智能服務等功能的「中國信託uniopen聯名卡」，卡友可現場體驗專屬優惠推薦、高風險交易提醒等全方位的智慧金融體驗。
台灣人壽保險公司於本次博覽會中展出「AI業務員－科技阿龍」，結合AI影像辨識與互動體驗，只需拍照上傳即可依外貌特徵與客戶人生階段及未來目標，生成專屬保險組合建議；中國信託綜合證券的「中信亮點APP」中的「智能投手」，專為解決投資人無暇盯盤、難以及時執行停損停利的問題而設計，強調「不必盯盤，比盯盤還要更強」；全臺灣半導體ETF布局最完整的中國信託證券投資信託公司則以「中信ETF大聯盟」為主題參展，展示多元主題商品及完整的風險控管機制，幫助投資人一手掌握AI浪潮下的產業成長商機。
中信金控今年已榮獲國內外逾300項大獎肯定，更獲國際知名財經媒體《Global Finance》連續四年頒發「全球傑出金融創新實驗室」世界級大獎，是臺灣唯一獲獎業者，也首度獲頒「全球最佳AI金融科技應用銀行」、「全球最佳中小企業銀行平臺」等全球級大獎。「2025台北國際金融博覽會」即日起至今年11月9日假台北世貿一館展出，歡迎民眾親臨中國信託展區，感受最有溫度創新金融服務的魅力。
延伸閱讀
帳戶現「異常4狀況」領嘸普發1萬元！財政部急籲民眾快確認
國中生也想領普發1萬！媽丟50元稱「沒繳稅不能領」釀衝突
普發萬元政策今登記 楊智伃批綠營收割政績雙標
其他人也在看
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 5 小時前
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 1 天前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 1 天前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
全民繳「配息稅」？健保補費新制挨轟/AI族群回神 台積電穩盤台股多頭續強/記憶體扮盤面主秀 旺宏南亞科爆量吸金｜Yahoo財經掃描
美股周三全面收紅，主因美國最高法院對川普關稅政策提出強烈質疑，市場預期部分關稅有望鬆綁，加上ADP就業數據優於預期，激勵買盤回流。道瓊指數上漲0.65%；標普500指數上漲0.37%；那斯達克指數漲0.65%；費半大漲3.02%。美光在DDR5記憶體價格暴漲25%的題材推動下飆漲8.93%，創歷史收盤新高；AMD走揚2.51%，但輝達因成本墊高回跌1.75%，台積電ADR小跌0.14%。特斯拉則於股東會前夕股價強彈4%，再創近期高點。亞股方面同步反彈，日股勁揚671點至50,883點，韓股小漲；港股強勢走揚，陸股小幅走升，整體市場信心回穩。台股今（6）日隨美股走強開高震盪，加權指數終場上漲182.39點收27,899.45點，成交金額5,000.68億元。權王台積電(2330)小漲5元收1465元，鴻海(2317)、廣達(2382)亦有收紅表現。盤面焦點集中在記憶體與高價股族群，旺宏(2337)亮燈漲停、南亞科(2408)上攻至148元、力積電(6770)續漲；高價股信驊(5274)漲停創高、世芯-KY(3661)、創意(3443)同受ASIC題材激勵大漲。整體來看，AI與記憶體雙主軸領軍，多頭氣勢再起。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前
小資族注意！二代健保擬改「年度結算」制 股民大反彈
即時中心／林耿郁報導小資族注意！衛福部長石崇良4日接受媒體專訪時表示，將推動修法，未來銀行存款利息、股利等收入，將改採「年度結算」制度；只要「年總收入」超過2萬元，一律課徵2.11%補充保費。消息一出引發股民憤怒，砲轟「一頭牛要剝幾層皮？」民視 ・ 1 天前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
兆元規模ETF迎除息 配發逾190億元資金活水
11月初的ETF除息秀於6日順利落幕，接下來還有多檔台股ETF將於17日至25日除息，目前已有30檔公布配息金額，整體規模超過兆元，預估將配發超過190億元資金活水，包含國泰永續高股息、富邦台50、復華台灣科技優息等重量級台股ETF，主動野村臺灣優選也迎來首次配息。工商時報 ・ 13 小時前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
抽中一張賺18萬！永擎268元是甜甜價？專家看法曝
和碩（4938）童子賢「金孫」、華擎（3515）子公司永擎電子（7711）新股申購今（7）日正式開跑，今興櫃股價一度衝上450元，最高漲幅1.6%隨後收斂，若以承銷價268元（一張要26.8萬元成本）計算，有機會抽中一張賺18.2萬元，只有1,591張「中樂透」機會，報酬率上看60%-70%。到底該不該參與抽籤？君安投顧分析師王信傑認為「以AI股來看268元不算貴，是可以參加抽籤的，但對空手操作的投資人存在套牢及套利賣壓風險」。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
美股開盤下挫！美光等記憶體類股抗跌
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（6日）開盤全面下挫，道瓊工業指數下跌近300點，科技股再度下殺，記憶體逆勢撐盤，美光續漲2%。此外，美國前眾院議長裴洛西宣布不再連任，關注所有民主黨國會議員...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前