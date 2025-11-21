2025台北設計獎頒獎典禮 大獎由日本團隊獲得

台北市副市長林奕華（左）頒發最高榮譽全場大獎予獲獎日本團隊。（主辦單位提供）

記者陳建興／台北報導

二０二五台北設計獎二十一日舉行頒獎典禮，本屆最高榮譽 全場大獎由日本團隊獲得，並獲頒六十萬元獎金。

此次台北設計獎工業設計類、視覺傳達設計類、公共空間設計類等三大類別，而台北城市設計選拔金、銀、銅獎則是分別由台北市政府工務局水利工程處、樸明建築師事務所的《金瑞田嬰小屋》，竹間聯合建築師事務所的《國立台灣大學人文館新建工程》，九典聯合建築師事務所、根基營造股份有限公司的《南門大樓暨市場改建》。

台北設計獎也是國內唯一取得世界設計組織、國際設計社團組織及國際室內建築師設計師團體聯盟等三大國際設計組織認證的設計獎項，並與德國iF設計獎跨國合作，備受國際設計界肯定!

本屆台北設計獎共有來自六十二個國家及地區，多達四千七百七十二件參賽。二０二五台北設計獎獲得遠東百貨、育秀教育基金會、三陽工業及好日子大師茶等企業的熱情支持與贊助，讓更多優秀的設計人才及團隊有更多的資源能夠發光發熱。