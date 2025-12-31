2025台北跨年交通懶人包！ 捷運免費站點、停車管制資訊、接駁車路線一次看

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

迎接2026年！跨年準備嗨到倒數，回家路線也要先想好！為了讓民眾安心歡慶跨年，台北市政府今（31日）晚將於市政府周邊、國父紀念館、大巨蛋一帶實施跨年晚會交通疏運與管制措施，不僅特定捷運站限時免費進站，還加開多條散場接駁專車，協助民眾在倒數結束後順利返家。

台北101跨年晚會，周邊進行交通管制。（圖／資料照）

一、跨年大眾運輸優惠與接駁車

捷運免費搭乘：

自12月31日22:30至2026年1月1日06:00，僅限「南京三民站」與「台北小巨蛋站」進站搭乘免費。

（圖／翻攝台北旅遊網FB）

散場接駁專車（1月1日 00:00-01:30）資訊

往捷運忠孝新生站：乘車處於「仁愛路與延吉街口」。

往捷運公館站：乘車處於「基隆路與信義路4段450巷口」。

往木柵、景美地區：乘車處於「松德路與信義路口」。

往捷運南京三民站：乘車處於「台北大巨蛋光復南路側」。

（圖／翻攝台北旅遊網FB）

二、交通與停車管制

市府轉運站於12月31日19:00至2026年1月1日05:00實施交通管制，管制期間轉運站不開放民眾進入搭車，且管制區內國道客運站均取消停靠。

市府轉運站地下停車場與其2樓人工平台於12月31日19:00起實施管制，禁止車輛進出；統一時代百貨及B2連通道將於12月31日21:00起管制進出。

管制區範圍內的停車場則於 12月31日20:00 起「管制禁止進出」，提醒車主須提早移動車輛。

（圖／翻攝台北旅遊網FB）

三、建議離場路徑

除了捷運藍線（國父紀念館站、市政府站）外，也建議可利用綠線遠離人群。由跨年晚會現場步行約20分鐘即可達綠線的「台北小巨蛋站」或「南京三民站」，綠線（松山新店線）可於各轉乘站輕鬆轉接棕、紅、橘、藍四線。

