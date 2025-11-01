2025台北雙年展揭幕 蔣萬安：藝術讓城市展現文化底蘊與想像力

▲台北雙年展貴賓合影。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安昨（31）日晚間出席「2025台北雙年展：地平線上的低吟」開幕典禮。他表示，藝術的力量不僅能開啟人們的想像，更讓臺北成為創意與人文交織的舞台。

蔣萬安指出，台北雙年展自1998年創辦以來，不僅是國際矚目的當代藝術平台，更是城市與世界之間持續對話的重要窗口。每一屆都以獨特視角回應時代變遷，展現臺北深厚的文化底蘊與勇於創新的精神。

今年雙年展以「地平線上的低吟」為題，從臺灣的歷史出發，探索「思慕」這種介於現實與想望之間的情感張力。展覽集結來自全球37座城市、72位藝術家、共150件作品，呈現不同世代與文化交織出的多元合聲。

廣告 廣告

蔣萬安也提到，臺灣有一首經典歌曲〈思慕的人〉，唱出人們心中那份溫柔的牽掛。他說，在變動的時代中，我們要在思念裡看見希望，在想望中找到歸屬與前行的力量。

蔣萬安並感謝北美館團隊、策展人、藝術家及各界夥伴的共同努力，讓「地平線上的低吟」得以誕生並引發共鳴。蔣萬安強調，透過這場具國際影響力的藝術盛會，臺北展現了對多元與共融價值的堅持，也讓世界再次看見臺北的文化魅力與創造力。

最後，蔣萬安也誠摯邀請市民一同走入展場，感受這場跨越邊界、連結未來的藝術旅程。