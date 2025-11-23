2025台北青年理想生活節12月登場！8大樂團輪番開唱

為了鼓勵青年朋友多元發展，台北市青年局特別舉辦「2025台北青年理想生活節」，活動將於12月6日至7日下午1時至晚間8點在台北表演藝術中心夢幻登場。（台北市青年局提供）

為了鼓勵青年朋友多元發展，台北市青年局特別舉辦「2025台北青年理想生活節」，活動將於12月6日至7日下午1時至晚間8點在台北表演藝術中心夢幻登場。青年局表示，今年活動全面升級，活動結合青創市集、國際文化體驗、青年互動展演及主題特展，並邀請知名人氣樂團包括icyball冰球樂團、好樂團、Crispy脆樂團輪番開唱，打造屬於青年世代的年度生活盛典。

青年局表示，今年重磅邀請8組廣受青年朋友喜愛的新生代樂團參與演出，除了icyball冰球樂團、好樂團、Crispy脆樂團，還有庸俗救星、hue、DrunkMonk、鹿洐人及林潔心，將輪番帶來搖滾、嘻哈、獨立與療癒系等多元曲風，用音樂唱出青年心聲、點燃城市能量。

青年局指出，除主舞台音樂表演外，在互動展演舞臺更匯集喜劇、慢才、特技演出與精彩舞蹈表演。將由來自日本吉本興業的「漫才少爺」揭開序幕，用高密度笑點瘋狂輸出；更有雙人肢體、雜耍與芭蕾特技組成的特技演出，及少年國手級的Central Breaker、Air Flavor Crew、Baby Freeze Crew等三大霹靂舞舞團街舞Battle和來自奇技邦、火立方、AD永恆三個舞團的舞者將帶來一場火熱的街頭拉丁舞PK；也邀請世新大學啦啦隊攜手DJ熱血應援，為冬季注入最沸騰的青春能量！現場還設置「實驗舞台Open Stage」，邀請市民朋友登台表演，讓每位青年都能放膽展現多元才華。

青年局表示，今年活動特別規畫「國際文化體驗區」，以五大洲文化為主軸，結合傳統遊戲、藝術手作、服飾體驗與互動展示，讓市民朋友在體驗情境中認識各國文化特色。現場亦邀請青年局「促進國際交流補助外國人學習中文」的國際受獎生到場參與，與民眾分享自身文化故事並進行交流互動，讓參與者在體驗中增進跨文化理解，感受多元文化交會的魅力。

