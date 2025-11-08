2025台北食農永續WAY 食農教育成果展x有農生活節
記者王誌成／台北報導
想知道食物從哪裡來、怎麼種，甚至親手體驗友善農業嗎？台北市政府產業發展局將於八日至九日在花博公園舉辦「二0二五台北食農永續ＷＡＹ—食農教育成果展X有農生活節」，活動以「都市永續、在地食材、友善耕作、農村再生」為主軸，深入感受食農教育與農村生活的多重魅力。
開幕活動將舉行企業永續合作簽署及食農教育教案競賽頒獎兩大儀式，展現台北市推動永續農業與深化食農教育的雙重成果。由北投農會與對味銀光食驗室共同簽署企業永續合作備忘錄（ＭＯＵ），產業局擔任見證人，攜手推動「在地食材、銀髮友善、永續飲食」，實踐友善耕作與永續飲食的理念。
同場舉辦「一一四年台北市食農教育推廣」教案競賽頒獎，公開表揚得獎單位，該競賽由產業局與教育局共同辦理，為鼓勵教育工作者、農場及市民設計兼具創意與實用性的教案，讓食農教育從校園與農業場域延伸至日常生活。
產業局長陳俊安表示，此次活動規劃兩大專區─「台北市一一四年食農教育成果展」與「台北有農生活節」。在「食農教育成果展」中，市民可透過教案競賽成果展覽、闖關體驗及互動市集，實際體驗食農教育的多元面向，進一步理解在地食材、友善耕作與永續生活的價值。
