2025台北馬拉松啟用圓山段分流！新生高架北安匝道配合管制

台北市政府宣布，2025年台北馬拉松將於12月21日上午舉行，並將啟用圓山段的全、半馬分流措施，以提升賽道的流暢度和選手的競賽品質。此次賽事榮獲世界田徑總會金標籤認證，吸引了來自56個國家的4665位國際跑者參加，總參賽名額達2萬8000人。

為了配合賽事，當日上午7時至9時30分，新生高架橋北安路匝道將實施交通管制。市政府建議前往大直或內湖方向的車輛提前改道，以維護交通秩序和用路安全。具體的交通建議包括透過民生東路或長安東路下匝道，或經由至善路及自強隧道前往。

廣告 廣告

為了配合賽事，當日上午7時至9時30分，新生高架橋北安路匝道將實施交通管制。（圖／台北市政府提供）

此次賽道的優化調整，旨在解決圓山段賽道上全馬與半馬選手交錯的安全疑慮，並首次在中山橋尾段導入明確的分流措施。全馬組將改為使用快車道內側的兩條車道，半馬組則保持在機慢車道，這樣的安排有助於提升賽道的使用效率，並為跑者提供更高品質的競賽環境。

延伸閱讀

威力強逼輕颱！「16縣市」恐達8級強風 外出注意

北捷尾牙噴射祭又要來了！「年末限定」嘔吐袋重出江湖

澎湖湖西山海食旅！親子體驗採青菜、扒貝殼