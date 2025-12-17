2025台北馬拉松開跑！北捷宣布：12/21清晨5時提前發車

為配合2025台北馬拉松賽事，台北捷運公司宣布12月21日當天各主線將提前於清晨5時起陸續提供服務，方便民眾搭乘前往台北市政府廣場參加活動。不過，小碧潭支線及新北投支線仍維持早上6時才開始營運。

北捷配合北馬賽事，12/21清晨5時提前發車。（資料圖／台北捷運公司提供）

北捷指出，當日上午5時至6時期間，各主線的服務班距有所不同，板南線班距約8至15分鐘，文湖線班距約6至12分鐘，其餘路線班距則約10至20分鐘。早上6時過後，捷運全系統將恢復原假日時刻表營運。

北捷表示，民眾如有相關疑問，可撥打代表號（02）25363001轉9洽詢，或瀏覽該公司官方網站（https://www.metro.taipei/）查詢詳細資訊。

