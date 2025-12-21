2025台北馬拉松 衣索比亞女將破場地紀錄封后、施育佐勇奪國內冠軍

2025台北馬拉松盛大開跑，28000名跑者一起超越終點、走飆極限。（台北市政府體育局提供）

記者陳建興／台北報導

2025台北馬拉松21日凌晨6時30分從台北市府前廣場起跑，2.8萬名跑者齊聚一堂，最終由來自肯亞的瓊巴、衣索比亞的狄米西分獲男、女組總冠軍，狄米西更打破場地紀錄抱走10萬美元；而施育佐以黑馬之姿，在人生首場完賽的全馬賽事，以2小時22分59秒拿下國內男子組冠軍，「長跑甜心」張芷瑄則獲得國內女子冠軍。

台北馬拉松連續2年獲得世界田徑總會（WA）金標籤認證，21日起跑前，全場跑者也為北捷隨機殺人事件默哀1分鐘，而原本的「鳴槍」起跑，也臨時決定換成氣笛，降低民眾不安感。

廣告 廣告

來自衣索比亞的狄米西（Gadise Mulu Demissie），從起跑後就保持穩定步伐，過了10公里後就逐步拉開和其他女子選手差距，最終以2小時24分17秒率先衝線，並且打破2022年的場地紀錄2小時25分55秒。

衣索比亞女將以2小時24分17秒率先衝線，打破場地紀錄封后。（台北市政府體育局提供）

台北馬拉松從去年就祭出高額獎金，今年男、女子組冠軍可獲得9萬美元（約286萬台幣），破紀錄則多加1萬美元。

今年的台灣對狄米西來說是幸運的，今年3月的新北市萬金石馬拉松，她同樣打破大會紀錄封后，等於1年內改寫2場台灣金標籤馬拉松賽事的女子組大會紀錄。

男子組總冠軍瓊巴（Bethwel Kibet Chumba），僅差14秒就可改寫場地紀錄，他提到，「這是我第1次到台灣參賽，只可惜有點潮濕、有點熱；不過之前因為受傷都沒什麼正常訓練，希望明年還有機會來台灣挑戰。」

25歲的施育佐是台灣體育運動大學的學生，也是台灣男子馬拉松全國紀錄保持人許績勝的愛徒。過去多以半程馬拉松為主要項目，去年3月的萬金石馬拉松，才是他人生首場全馬賽，但當時因賽前得了腸胃炎未能完賽。

施育佐以2小時22分59秒拿下國內男子組冠軍。（台北市政府體育局提供）

相隔1年9個月，施育佐再度挑戰人生第2場全馬賽事，這次靠著完美的配速與策略，順利拿下國內冠軍，甚至技壓去年冠軍、國內馬拉松名將周庭印。

施育佐表示，其實3週前得了A型流感，休息1週、恢復2週，整體狀態也沒有很好，「但我賽前就跟自己說，要拚下國內冠軍，所以我前半程就放輕鬆跑，後半程才全開。」

獲得國內女子組冠軍的張芷瑄，則跑出2小時47分14秒的成績。她提到，近期賽事比較密集，這場比賽是用比較保守的配速跑完，心理壓力比較小，「不過看到沿途民眾的加油聲，就會忍不住加速，我想這也是馬拉松最迷人的地方。」