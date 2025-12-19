2025台北馬拉松12/21日開跑！57國菁英齊聚台北

2025臺北馬拉松。（圖／北市府提供）





榮獲世界田徑總會（World Athletics, WA）金標籤認證、全臺唯一市區路線的頂級路跑賽事──2025臺北馬拉松，將於12月21日清晨在臺北市政府前廣場盛大開跑。

今（19）日舉辦賽前記者會，臺北市政府張溫德副市長出席表示：「本屆賽事寫下新猷，共吸引來自57個國家、4,845名國際跑者齊聚，國際參賽選手創下歷年新高。期望所有跑者在跑道上，看見臺北城市的獨特風景及魅力。」

他補充，臺北馬拉松已是國際中象徵性的馬拉松之一，多國跑者齊聚齊聚，讓臺北成為跑者們每年必訪的城市，臺北市不只是宜居城市，更是備受國際肯定的馬拉松之都！

賽事前一日（12月20日）將由深受民眾喜愛的耶誕歡樂早餐跑率先暖身登場，設有9公里及3公里兩種組別；而12月21日清晨，2萬8,000名跑者將齊聚府前廣場迎接年度「期末考」。

全程馬拉松組於上午6時30分起跑、半程馬拉松組於上午7時起跑，跑者將跟著臺北馬拉松一同實踐賽事精神──「Beyond the Finish超越終點・走飆極限」，挑戰自我、奔向巔峰。

臺北馬拉松競爭強度飆高 海內外菁英同場競速因應世界田徑總會（WA）金標籤認證賽事規範，大會須邀請一定數量的標籤認證菁英選手參賽，以確保賽事競技水準與國際層級。

本屆共有17位國際菁英選手來臺競逐，其中包括「白金級」選手──來自肯亞的 CHUMBA Bethwel Kibet 及以色列的 TEFERI Maru，兩人個人最佳成績皆在2小時05分鐘內，近期狀態亦具備挑戰臺北馬拉松賽道紀錄（2小時09分18秒）的實力，破紀錄獎金備受關注。

國內菁英選手同樣來勢洶洶。馬拉松組包括蔣介文、周庭印、周鴻宇、鄭瑞竹、李翰暄、曹純玉、謝千鶴、張加恩、張芷瑄、蔡昀軒等；半程馬拉松組則有黃柏憲、周賢峰、田睿祥、蘇鳳婷、雷理莎、董家琪、王紫苓等好手，將正面迎戰來自世界各地的頂尖跑者，為榮耀全力衝刺。

回顧2024年，多位國內長跑好手在金標賽道上成功突破個人最佳成績。其中，周庭印於馬拉松組跑出2小時21分17秒的佳績，不僅刷新個人最佳，也奪下國內第一名。

今年更於雲林全國運動會勇奪三金，包含生涯首面全運會馬拉松金牌，氣勢正盛。本屆臺北馬拉松，他將再次踏上熟悉賽道，力拚再創巔峰。

「長跑甜心」張芷瑄同樣備受矚目，2024年於臺北馬拉松半程組跑出1小時18分02秒的個人最佳成績，並於2025大阪女子馬拉松刷新全馬 PB（2小時43分26秒）。

本屆她首度轉戰臺北馬拉松全程賽事，將迎戰2024年國內冠軍謝千鶴；兩人甫於全國運動會交鋒，由謝千鶴以1分19秒之差奪金，如今再度於臺北馬賽場對決，勢必激盪出最受矚目的競技火花。

為鼓勵國內菁英選手突破自我，今年大會特別加碼國內組總獎金50萬元新臺幣，馬拉松男女組前十名皆可獲獎，除男女冠軍各可獲得10萬元外，第2名至第10名亦可獲得5萬元至5千元不等的激勵獎金，期盼激勵更多國內好手全力衝刺、挑戰極限。

今年半程馬拉松組賽事規劃亦全面升級，為協助國內選手透過臺北馬拉松成績申請國際田徑賽事參賽資格，大會首度增加晶片計時感應站數量，以符合國際規範，期望協助國內半程選手逐步提升競技實力，未來邁向全程馬拉松菁英舞臺，全面帶動臺灣長跑競技水準向上發展。

「耶誕歡樂早餐跑」熱鬧暖身 逾2,200名跑者共度節慶歡樂時光已連續舉辦兩年的「耶誕歡樂早餐跑」，將於12月20日清晨熱鬧登場，設有9公里及3公里兩大組別，報名踴躍、參賽人數再創新高。

