南市經發局說，2025台南流行時尚產業展十二月五日至七日在大台南會展中心登場。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

台南是流行時尚產業的設計和生產重鎮，2025台南流行時尚產業展，十二月五日至七日將在大台南會展中心登場，南市經發局說，將以「永續×原創×在地」為策展核心，規劃台南品牌等六大主題展區，結合兩場論壇，呈現台南在地時尚產業的多元樣貌與創新能量。

經發局投資商務科長林世榮指出，流行時尚產業包括紡織袋包、眼鏡、化妝品、皮革等各產品領域，南市是該類產品的設計與生產重鎮，年產值約四百至五百億元以上；此次展會預計將有超過七十五家以上廠商、二百五十個攤位參展，規劃流行時尚、台南品牌、美妝、綠色永續、原創設計、市府主題館六大主題展區；建立具代表性的時尚平台，全面提升在地品牌的能見度與競爭力，鞏固台南在南台灣設計與時尚領域的戰略地位。

台南不少優質的刺繡產品將在這次流行時尚產業展中展出。（記者陳佳伶攝）

為串聯更寬廣的產業合作契機，規劃兩場論壇活動；首場「時尚新生態、原創、永續與在地設計的交會點」分享如何打造具國際競爭力的時尚品牌，為台南時尚注入創新動能；第二場「步入全球市場，提高品牌能見度」，剖析如何在有限資源下打造具辨識度與國際潛力的時尚商品，激發「在地即國際、創意即商機」的全新思維。

台南市刺繡商業同業公會理事長黃正中說，這次將有不少刺繡工廠設計優質刺繡產品、宮廟御守，還有刺繡胸花、手機袋、袖扣等多樣化優質產品展出，希望幫助刺繡工藝的推廣，並能協助振興刺繡產業。

刺繡業者說，疫情後消費習慣改變，繼服飾外，刺繡產業開發各種文創品，爭取企業、家族採購做為伴手禮，希望能為刺繡產業發展找出新路。

這次也有學校和紡織廠合作推出新產品，學生的無窮設計創意，展現在紡織產品上，希望藉展出被更多人看見。

經發局說，此次展會將以豐富內容展現時尚產業能量，即日起開放線上預約免費參觀，展期間推出限量贈禮。