2025台南築角頒獎，社區、青年團隊展現韌性力量

邁入第十五年的台南築角創意營造計畫，市長黃偉哲（左四）頒獎給得獎的青年學子和社區。（市府提供）

記者陳佳伶／新營報導

2025台南築角成果展暨頒獎典禮，二十一日在民治市政中心一樓大廳登場，市長黃偉哲親自頒獎，肯定社區與青年團隊攜手用設計說故事、用行動築未來，十二組提案單位在颱風、豪雨等不利天候影響，展現韌性力量，共同完成各營造點。

新營姑爺社區發展協會、高雄大學的「鳳凰花開的入口」獲台南築角金獎，都發局長林榮川（第一排左三）、副局長顏永坤（第一排左二）、新營區長陳宏田（第一排右三），肯定社區和青年學子的表現。（記者陳佳伶攝）

黃偉哲說，台南築角創意營造計畫自賴清德總統擔任台南市長時規劃推動，感謝各大專院校與社區營造團體多年來投入，為城市角落注入新風貌，也培育青年投入公共事務的實作能力；期許未來社區居民與青年團隊持續在築角計畫中激盪創意、展現能量，讓「築角精神」在台南各地發光發熱。

都發局長林榮川指出，今年受風災影響，部分社區場域受損，社區夥伴與青年學生團隊在災後投入修復與協助工作，展現築角計畫不僅是空間營造，更是培養青年社會責任與公共參與的重要平台。

都發局說明，台南築角今年吸引來自淡江、銘傳、南華等十所學校五十多位大專院校青年參與；社區團體包括新營姑爺、後壁崁頂等參加；今年以「一五一十」為主軸，面對極端氣候挑戰，團隊與居民探索綠基盤、排水、避災等方案；在美感營造、環境教育、地方文化延續等面向，展現青年專業與在地智慧的融合。

台南築角共八案，金、銀、銅獎分別是新營姑爺社區發展協會、高雄大學的「鳳凰花開的入口」，營造點結合紅磚牆紋理，延續舊時記憶，打造社區公園新風貌；將軍區將軍社區發展協會和靜宜大學的「日曬之地」，融入西拉雅文化，打造創新場域體驗；台南市簡單生活文化推廣協會和台中科大的「鼎農黍」，基地設計妥善運用樹下空間的休憩使用獲社區認同。

另進階型駐村計畫則有新營大宏、後壁新東、東區後甲及山頂那間文史發展工作室等，包括台南築角和駐村計畫今年共有十二處營造點，表現社區與團隊合作的最佳示範。

後壁新東社區的「南八十五綠長廊」駐村計畫，打造親近自然的社區療癒場域，後壁區長李至彬（右二）也說讚。（記者陳佳伶攝）

都發局副局長顏永坤說，台南築角計畫推動十五年來，累積超過百個社區、上千名師生參與，逐步建立跨世代、跨專業的合作網絡，未來將持續透過築角計畫深化社區自主能力，提升地方韌性。