2025台南聖誕燈節 新營文化中心、河樂燈區先後登場

〔記者蔡文居／台南報導〕聖誕節腳步將近，南市政府今年以「光」與「雲」為核心視覺，推出河樂燈區「光之旅程」與新營文化中心「雲之曙光」2座聖誕樹，將分別於12月6日及14日舉辦點燈晚會，提前營造節慶氣息，邀請市民與遊客一起走入台南冬夜的浪漫場景。

南市觀旅局長林國華表示，今年河樂燈區的聖誕樹以鏡面壓克力與多面幾何結構打造，如同1座閃耀的時空入口，呈現宛如走入光影世界的奇幻旅程。新營文化中心的聖誕樹則以繽紛雲朵作為飛行船意象，象徵希望的航行。

林國華說，2個燈區相互呼應，共同營造今年台南最具代表性的聖誕節景觀。12月起至跨年期間，全市各燈區將陸續點亮，從溪北到溪南都能感受到聖誕節的熱鬧氛圍，是市民與遊客夜間散步、拍照打卡的最佳場域。

觀旅局表示，台南聖誕月全市區的聖誕系列活動將一一展開，由市府主辦的首場聖誕點燈活動「新營文化中心暨綠川廊道燈區聖誕點燈晚會暨甜蜜市集」將於12月6日(六) 於新營文化中心廣場辦理，運河河樂燈區聖誕園遊市集暨點燈晚會則將於12月14日(日)於河樂廣場舉辦，歡迎市民朋友邀請外縣市親朋好友一同參與，同享聖誕節幸福溫馨時光。

觀旅局說，今年市府特別推出「2025台南聖誕主題地圖」，以google map整合全市大型聖誕燈飾佈置燈區、聖誕報佳音活動及推薦拍照打卡點與遊程。主題地圖同時也結合在地店家資訊，鼓勵旅客在欣賞燈景之餘，也能走進巷弄與市場體驗台南的美食文化與人情味，讓聖誕節不只是視覺享受，更能深化城市旅遊記憶。

