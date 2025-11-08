2025台塑運動會》總裁吳嘉昭主持 王文淵喜逛園遊會、王瑞華跑步、李寶珠和老友話家常
台塑企業集團8日舉行第36屆企業運動會，總裁吳嘉昭主持，主委王文淵在開幕式後就去逛園遊會，看文藝展，心情非常好。（攝影／鄭國強）
台塑企業集團8日舉行第36屆企業運動會，總裁吳嘉昭主持開幕、致詞、校閱各公司隊伍，與5千公尺鳴槍起跑，因為Covid-19疫情，上次台塑舉行運動會是2018年，因此今日運動會比較像老友相聚，主委王文淵、王瑞華、王瑞瑜都出席，還有7年從未出現在媒體的王永慶夫人李寶珠也出席，二房則有王貴雲到場。
2018年出席台塑運動會貴賓是前總統馬英九，今年則有在新北市立委任內就和台塑集團熟識的監察院副院長李鴻鈞，前政務委員黃輝珍不再是台塑貴賓而是台化董事、前財政部長李述德以台塑化董事身分出席、陳樹則是南亞的董事。
台塑創辦人王永慶的夫人李寶珠8日也出席運動會，和久未見面的好友話家常，還有許多台塑一級主管向他致意。（攝影／鄭國強）
台塑集團強調健康概念，當年創辦人王永慶、王永在例行舉行全集團運動會，包括外部企業例如第一銀行、郵局都會派隊伍來參賽，王文淵接任台塑集團總裁後，至少主持5次運動會，上一次他還有主持鳴槍起跑，今年由總裁吳嘉昭主持，王文淵可以在講台上接待貴賓。
王家成員今年並沒有全員出席，王永在一房的王文潮和王永慶三女王瑞慧都缺席，但最大的驚喜是王永慶夫人李寶珠，她應該是在場最德高望重的王家人，多年未見的好友也一擁而上話家常，2018年她還可以下去走幾圈，事隔七年，已經要多休養了，但看得出來大家都很興奮。
王瑞華始終如一，距離上次運動會7年，今年還是下場跑步，也是唯一還在跑步的王家成員。（攝影／鄭國強）
王家人裡面今年只有王瑞華下場跑步，她依然身手矯健，距離上次運動會都7年了，跑起來一樣輕鬆自在，一馬當先，可見平時就有運動習慣，值得一提的是，王文淵曾透露，台塑運動會如果要下去跑步，至少要提早兩個月開始練習，今年公務繁忙，他實在抽不出時間。
王文淵心情愉悅，8點多就下去逛園遊會，台塑企業總管理處總經理林善志一旁陪同。（攝影／鄭國強）
在各隊伍在競技場開始比賽的時候，王文淵在台塑企業總管理處總經理林善志陪同下8點半就到園遊會現場逛逛，經過台塑汽車DAF還看到最新的車頭，然後順著路線到台塑企業文藝展，在裡面待最久，看得出來他心情非常愉悅。
吳嘉昭擔任台塑集團總裁之後主持的第一場台塑運動會，也是台塑集團隔了7年再度舉行運動會。（攝影／鄭國強）
至於經營上該擔心的，都是由總裁吳嘉昭來操心，吳嘉昭說，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球，再加上今年4月川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊，可以說是一波未平、一波又起，集團加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型，深化產業佈局，做為企業共同的經營方針。台塑運動會以台塑四寶隊伍和福懋為主，台塑集團太多子公司，像長庚生技、台塑生醫都另辦運動會。
