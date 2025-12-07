2025台日投資合作論壇 共探智慧科技新商機

在迎向AI時代下，經濟部未來將持續聚焦五大信賴產業及智慧醫療等重點發展領域，促進台日在AI、無人機、機器人、新興能源等領域之合作機會，並提供各項協助，讓企業放心投資。

經濟部與日本瑞穗銀行日前共同舉辦「二○二五台日投資合作論壇」，以「AI及半導體技術應用與合作機會」為主軸，期望透過本次論壇之平台共探台日產業開創人工智慧時代的合作新契機。

經濟部長龔明鑫（見圖）致詞時表示，日本是台灣重要且熟悉信任的經貿夥伴，早期日本將資金與技術為台灣產業注入活力，從電子業、家電產業的投資，進而帶動高科技產業發展，如半導體材料、設備等，形成緊密夥伴供應鏈關係。至今不論在半導體、電子資通訊、能源、大型商場開發、餐廳飲食等，處處都可見到日商企業的身影。

今年台灣在全球經濟挑戰下仍展現強勁活力，依據行政院主計總處預估台灣全年經濟成長將達七·三七％，位居東亞國家最高，展現台灣高科技市場的蓬勃商機。迎接AI時代，算力就是國力，是未來產業升級的關鍵。該領域台灣與日本也有合作的空間與型態，如日本NTT主導 IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）計畫，偕同富士電子、中華電信等夥伴共同參與合作。

隨著全球供應鏈重構趨勢，臺灣企業正加速海外布局腳步，台積電熊本設廠為指標性案例，龔明鑫表示今年台積電宣布加碼在熊本興建第二工廠，帶動台灣相關供應鏈企業赴日布局，形成台日在產業技術、創新合作的良性循環，推升台日民主供應鏈的合作深度。

本次論壇亦邀請台達電子、日月光等指標性台廠代表分享在AI、半導體技術之最新發展。經濟部投資司表示，自二○二○年起，經濟部與日本三大金融集團之瑞穗銀行共同推動台日半導體產業之投資合作，透過結合瑞穗銀行的日商網絡及投資台灣事務所的客製化服務，協助日商在台投資更加順利。