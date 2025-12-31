2025台灣人工智慧及精準醫療之發展暨法治論壇登場 聚焦AI醫療治理、法律責任與健康數據新挑戰

由國泰綜合醫院與台灣醫事法律學會共同主辦，全國律師聯合會醫藥與健保法制委員會、台北市醫師公會、台北律師公會等學會及公會協辦之「2025台灣人工智慧及精準醫療之發展暨法治論壇」，於114年12月23日假國泰人壽大樓國際會議廳隆重舉行。此次論壇結合人工智慧、精準醫療、健康數據治理與法治制度等核心議題，邀請醫界、法界、學界及產業界專家齊聚一堂，深入探討AI技術快速進入臨床後所衍生的治理模式、法律責任與制度調適挑戰。

醫法重量級貴賓齊聚 肯定AI醫療須以法治為基礎

國泰綜合醫院簡志誠院長致詞表示，AI發展與應用正快速改變當前醫療服務樣態，然科技應用的同時，也帶來治理、法律責任與資料運用等重要課題。如何在創新發展與病人權益、醫療專業及法治保障之間取得平衡，是醫療機構與社會共同面對的挑戰。也盼透過論壇跨領域對話與交流，為未來相關政策與制度發展，提供具體而務實的建議。

從治理到責任 剖析精準醫療AI模型運作的法制難題

國立臺灣大學公共衛生學院陳秀熙教授以「精準醫療人工智慧治理模式」為主題，說明AI模型在公共衛生與臨床應用中的深度學習思維，以及如何建立個人化風險評估模式，並延伸探討元宇宙醫療隱私與安全需求。雲象科技董事長葉肇元主講「醫療AI開發及應用之法律相關議題」，從產業實務角度分析AI產業從研發、落地應用期間之挑戰，並就台灣與英國特種個資使用及法規限制進行比較。

健康數據治理與動態實證 法規與臨床的實踐考驗

國立政治大學劉汗曦助理教授以「台灣健康數據治理的現況與挑戰」為題，解析資料共享、隱私保護與法制設計的難題，應透過信任及透明原則作為數據治理關鍵；臺北市立萬芳醫院實證醫學中心陳杰峰主任分享「動態實證臨床指引之發展」，以實務案例說明如何將最新實證即時導入臨床決策，並以「持續監測證據」及「快速更新建議」做成常態流程的指引。

深化跨域對話 為AI醫療建立可長可久的法治基礎

此次論壇不僅是學術交流，更是制度前瞻的重要一步，期盼透過跨專業機構間合作，持續為台灣人工智慧與精準醫療的發展，建立創新、安全並符合人權保障的社會。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為2025台灣人工智慧及精準醫療之發展暨法治論壇登場 聚焦AI醫療治理、法律責任與健康數據新挑戰