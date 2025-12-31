2025台灣十大新聞／大罷免朝野對立加劇、北市隨機攻擊皆上榜

2025年即將過去，台灣這一年走過大罷免的紛擾、非洲豬瘟的考驗、天災人禍的襲擊；但也看到悲傷、驚恐背後的良善人性。而至今仍難解的朝野對立、逐漸加劇的威權壓迫與即將亮牌的美國關稅也將伴隨進入新的一年。在2025年的最後一天，央廣為您評選出2025年台灣十大新聞，帶您回顧這一整年台灣所發生的重大事件。

1.兩波大罷免失敗收場 朝野對立加劇

民間團體發起罷免在野黨立委，民進黨支持，多個國民黨地方黨部涉偽造連署名冊遭起訴，最後兩波共針對31名立委的罷免投票均未通過。

行政院及民進黨在罷免失利後調整人事，但國會僵局依舊難解、朝野對立加劇，包括中央政府總預算、國防特別預算及多項人事案均卡在立法院。在野黨通過多項爭議法案，行政院以不副署或聲請釋憲因應；在野黨則發動彈劾賴清德總統。

2.因應中共灰帶極限施壓 強化防衛韌性

中共升高對台複合式威脅，賴清德總統3月針對五大國安威脅提出17項強化國安措施；11月提出守護民主台灣國家方案，宣布將提出新台幣1.25兆國防特別預算，打造「台灣之盾」；且修正國安四法、海纜七法，強化自我防衛能力。

同時，家戶普發「臺灣全民安全指引」、漢光演習落實「實戰化」並結合「城鎮韌性演習」，打造全社會防衛韌性。

3.美國對等關稅壓頂 台積電赴美投資

美國對台課徵20%對等關稅，賴清德總統親自宣布政府各項應對措施，並啟動下鄉與業界進行巡迴座談。台積電則宣布加碼投資美國1,000億美元，總投資金額達1,650億美元。

4.北市發生隨機攻擊事件 釀4死11傷

12月19日傍晚台北市捷運台北車站內及中山站外南西商圈發生同一名凶嫌進行的連續隨機攻擊事件，造成包括嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。檢調仍在追查其犯案動機。

5.花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 鏟子超人馳援

馬太鞍溪上游堰塞湖受樺加沙颱風外圍環流帶來暴雨影響，於9月23日14時50分起發生多次溢流，洪水及砂石迅速向下沖刷，重創下游花蓮縣光復鄉等地，至10月8日統計，已導致19人死亡、5人失聯、157人受傷。各地民眾主動馳援光復，「鏟子超人」展現台灣的互助精神與龐大民力。

6.總合外交尋突破 蕭美琴、蔡英文相繼訪歐

副總統蕭美琴於台灣時間11月8日踏進位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，於「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)年度大會發表演說；前總統蔡英文隨後訪問德國，應邀於「柏林自由會議」發表演說。外交部長林佳龍9月間也訪問歐洲多國，台歐關係顯著升溫。

7.輝達海外總部落腳北士科 強化台灣AI產業聚落

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳5月在台北國際電腦展(COMPUTEX)專題演說中正式宣布海外總部將落腳台北北投士林科技園區。此案一度因北市府與新光人壽在地上權契約問題談不攏而卡關，最終雙方協商後合議解約，讓輝達得以順利進駐。

8.台師大女足抽血案 揭人體實驗、學術倫理等弊病

台灣師範大學女足隊爆發教練周台英在執行「國科會精準運動科學研究計畫」期間強迫隊員抽血進行人體實驗事件，引發台灣社會對人體實驗、學術倫理、校園霸凌及教育權力不對等的討論。

9.台灣爆首宗非洲豬瘟 2027年起全面禁廚餘養豬

台中市梧棲出現非洲豬瘟案例，台灣守了7年的防線首度出現破口，除立即祭出豬隻移動管制、預防性撲殺，全國豬隻也暫時禁運禁宰、禁餵廚餘。由於後續未再檢出第二例，台灣預計明年再度向世界動物衛生組織(WOAH)申請重返「非疫區」，中央也宣布2027年後全面禁止廚餘養豬。

10.運動部成立 李洋任部長盼展新氣象

行政院運動部在9月9日「國民體育日」揭牌成立，由30歲、蟬聯2屆奧運羽球男子雙打金牌李洋擔任首任運動部長，成為中華民國史上最年輕內閣部會首長。(編輯：陳士廉)