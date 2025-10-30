2025台灣國際水週水利署主題館展5大亮點舉辦專題演講

由中華民國對外貿易發展協會主辦的「2025年台灣國際水週（2025 TIWW）」，自廿九日至卅一日假台北南港展覽館一館四樓盛大舉行。經濟部次長賴建信、水利署副署長王藝峰共同出席開幕式，賴次長致詞時表示，水資源對人類的生存、健康、安居樂業及經濟發展都是至關重要的基礎，並指出水利相關產業雖然不像高科技產業那樣引人注目，但卻是臺灣社會得以永續發展的重要根基，沒有水利產業的支持，高科技產業也無法在臺灣順利建設與運作。賴次長強調，目前台灣國際水週已是亞洲眾所矚目之水展，期許在各界共同支持與參與下，臺灣水利相關產業能夠更加蓬勃發展推向國際市場。

經濟部水利署今年以五大核心主軸「海水淡化」、「工程減碳」、「水綠能應用」、「AI應用」以及「NBS自然解方」設置水利署主題館（攤位L0505），展現臺灣在水資源永續治理上的創新成果，並透過專題演講與現場交流，廣邀水利產業業者、國內外專家及民眾參與，共同探索未來水利發展的新方向。

主題館五大主題完整呈現我國在因應氣候變遷、水資源調度及環境保護方面的最新進展與突破。《海水淡化展區》介紹新竹、臺南及麥寮三座十萬噸級海淡廠的建設計畫，展現政府與產業攜手打造多元水源的決心；《工程減碳展區》則凸顯水利署率先導入「碳預算管理機制」的具體成效，並已獲得國際PAS 2080驗證與國家永續發展獎的肯定；《水綠能應用展區》展示小水力發電在水庫及河川的多樣化運用，實現穩定供水與綠能創生的雙重效益；《AI應用展區》聚焦於人工智慧在防災減災、水庫管理及水質安全上的前瞻技術，並公開水利署自研的AI智慧應答機器人「Diana」；至於《NBS自然解方》則以大漢溪人工濕地復育與雙春海岸竹樁突堤為案例，展現以自然為本的治理智慧。

除靜態展覽外，主題館更安排一系列專題演講，邀請署內外專家及業界代表現場分享水利創新的實務經驗。議程涵蓋工程碳足跡盤查與數位轉型、低碳實務案例分享、臺南與新竹海淡廠的規劃與招商合作、水庫及河川小水力發電的技術應用，以及AI防災辨識與智慧水資源管理等多元主題，內容豐富，充分展現我國在水利工程與永續治理領域的創新能量。