2025台灣大哥大日月潭花火音樂會心語碼 AI互動x首度雙平台180度花火環繞熱鬧登場 - https://www.watchmedia01.com

由江靖波指揮的樂興之時管絃樂團，演繹〈開門見山〉、〈Golden〉、〈讓我留在你身邊〉等多首熱門作品。（圖／記者石振賢攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處與台灣大哥大攜手舉辦的「日月潭花火音樂嘉年華」已邁入第17年，今(1)日於水社中興停車場熱鬧登場!本場花火音樂會以《心語碼 Beat Talk》為主題，象徵以音符解碼心意、讓Bit綻放為Beat，今年煙火規模全面升級，首度採雙平台施放180度環繞花火，為三場活動中秒數最長的演出，帶領現場超過3萬5千多名觀眾沉浸於一場震撼與浪漫交織的視覺饗宴。

廣告 廣告

2025台灣大哥大日月潭花火音樂會心語碼 AI互動x首度雙平台180度花火環繞熱鬧登場 - https://www.watchmedia01.com

舞台演出由準歌后接班人-艾薇、實力唱將-卓義峰輪番登場。（圖／記者石振賢攝）

本次音樂會貴賓雲集包括台灣大哥大林之晨總經理、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處湯維堯副處長、魚池鄉公所劉啟帆鄉長、魚池鄉水社村謝明達村長以及日月潭觀光圈聯盟多位理事長等人，共同與民眾共享盛會，舞台演出由準歌后接班人-艾薇、實力唱將-卓義峰輪番登場，搭配由江靖波指揮的樂興之時管絃樂團，演繹〈開門見山〉、〈Golden〉、〈讓我留在你身邊〉等多首熱門作品，還有特別嘉賓金曲歌王葛西瓦以及最強應援團Fubon Angels與應援團長Travis，帶來熱血體育組曲包含〈Go Stronger〉、〈藍色狂潮〉等應援曲，用32撞點燃全場能量，重現屬於台灣運動的團結榮耀!

2025台灣大哥大日月潭花火音樂會心語碼 AI互動x首度雙平台180度花火環繞熱鬧登場 - https://www.watchmedia01.com

舞台演出由準歌后接班人-艾薇、實力唱將-卓義峰輪番登場。（圖／記者石振賢攝）

活動現場也注入溫暖公益精神，此外，日管處與台哥大邀請由病友與家屬共同組成的「社團法人中華小腦萎縮症病友協會」設攤進行小額募款，號召民眾以愛心支持病友家庭，讓關懷成為夜空中最亮的星;今年煙火首次採雙平台180度施放，結合中低空特效與光影設計，運用水社水域地形優勢與觀眾視角，打造「湖面雙響x光影對話」的節奏意象，從點亮湖岸到色彩層層堆疊綻放，呈現科技與藝術交融的律動美感，為嘉年華系列活動掀起最華麗的高潮。除了精彩的花火音樂會，活動期間還推出期間限定的「燦爛日月 與你共行」明信片集章活動及日月潭周邊店家優惠，讓遊客在視聽饗宴之外，也能帶走獨一無二的紀念與美好回憶。

2025台灣大哥大日月潭花火音樂會心語碼 AI互動x首度雙平台180度花火環繞熱鬧登場 - https://www.watchmedia01.com

今年煙火規模全面升級，首度採雙平台施放180度環繞花火。（圖／記者石振賢攝）

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處柯建興處長表示，與台灣大哥大合作辦理花火音樂會已有17年，不僅成為推廣觀光與文化傳承的重要平台，也成功帶動地方產業發展，台灣大哥大「能所不能」精神，正與我們所推動的創新、智慧觀光及永續發展的理念相輔相成，期盼持續讓日月潭在花火與樂音中綻放永續魅力。

2025台灣大哥大日月潭花火音樂會心語碼 AI互動x首度雙平台180度花火環繞熱鬧登場 - https://www.watchmedia01.com

今年煙火規模全面升級，首度採雙平台施放180度環繞花火。（圖／記者石振賢攝）

「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動將進入高潮，壓軸將於11月15日登場，由NTSO臺灣管樂團帶來季默 希金斯編動畫《獅子王》組曲、拉剌 森田一浩編：《格拉納達》、威廉斯 雷凡德編《遠離家園》交響組曲等多首經典曲目，邀請全台管樂迷齊聚日月潭，千萬別錯過日月潭花火音樂的獨特魅力。