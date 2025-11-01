2025台灣大哥大日月潭花火音樂會心語碼 AI互動x首度雙平台180度花火環繞熱鬧登場
由江靖波指揮的樂興之時管絃樂團，演繹〈開門見山〉、〈Golden〉、〈讓我留在你身邊〉等多首熱門作品。（圖／記者石振賢攝）
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處與台灣大哥大攜手舉辦的「日月潭花火音樂嘉年華」已邁入第17年，今(1)日於水社中興停車場熱鬧登場!本場花火音樂會以《心語碼 Beat Talk》為主題，象徵以音符解碼心意、讓Bit綻放為Beat，今年煙火規模全面升級，首度採雙平台施放180度環繞花火，為三場活動中秒數最長的演出，帶領現場超過3萬5千多名觀眾沉浸於一場震撼與浪漫交織的視覺饗宴。
舞台演出由準歌后接班人-艾薇、實力唱將-卓義峰輪番登場。（圖／記者石振賢攝）
本次音樂會貴賓雲集包括台灣大哥大林之晨總經理、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處湯維堯副處長、魚池鄉公所劉啟帆鄉長、魚池鄉水社村謝明達村長以及日月潭觀光圈聯盟多位理事長等人，共同與民眾共享盛會，舞台演出由準歌后接班人-艾薇、實力唱將-卓義峰輪番登場，搭配由江靖波指揮的樂興之時管絃樂團，演繹〈開門見山〉、〈Golden〉、〈讓我留在你身邊〉等多首熱門作品，還有特別嘉賓金曲歌王葛西瓦以及最強應援團Fubon Angels與應援團長Travis，帶來熱血體育組曲包含〈Go Stronger〉、〈藍色狂潮〉等應援曲，用32撞點燃全場能量，重現屬於台灣運動的團結榮耀!
舞台演出由準歌后接班人-艾薇、實力唱將-卓義峰輪番登場。（圖／記者石振賢攝）
活動現場也注入溫暖公益精神，此外，日管處與台哥大邀請由病友與家屬共同組成的「社團法人中華小腦萎縮症病友協會」設攤進行小額募款，號召民眾以愛心支持病友家庭，讓關懷成為夜空中最亮的星;今年煙火首次採雙平台180度施放，結合中低空特效與光影設計，運用水社水域地形優勢與觀眾視角，打造「湖面雙響x光影對話」的節奏意象，從點亮湖岸到色彩層層堆疊綻放，呈現科技與藝術交融的律動美感，為嘉年華系列活動掀起最華麗的高潮。除了精彩的花火音樂會，活動期間還推出期間限定的「燦爛日月 與你共行」明信片集章活動及日月潭周邊店家優惠，讓遊客在視聽饗宴之外，也能帶走獨一無二的紀念與美好回憶。
今年煙火規模全面升級，首度採雙平台施放180度環繞花火。（圖／記者石振賢攝）
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處柯建興處長表示，與台灣大哥大合作辦理花火音樂會已有17年，不僅成為推廣觀光與文化傳承的重要平台，也成功帶動地方產業發展，台灣大哥大「能所不能」精神，正與我們所推動的創新、智慧觀光及永續發展的理念相輔相成，期盼持續讓日月潭在花火與樂音中綻放永續魅力。
今年煙火規模全面升級，首度採雙平台施放180度環繞花火。（圖／記者石振賢攝）
「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動將進入高潮，壓軸將於11月15日登場，由NTSO臺灣管樂團帶來季默 希金斯編動畫《獅子王》組曲、拉剌 森田一浩編：《格拉納達》、威廉斯 雷凡德編《遠離家園》交響組曲等多首經典曲目，邀請全台管樂迷齊聚日月潭，千萬別錯過日月潭花火音樂的獨特魅力。
其他人也在看
台灣大生態圈出海告捷 領投USPACE日本營收成長115%
(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大繼28日發表跨境旅遊平台「WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟」，持續深化國際佈局，拓展「Taiwan Mobility」生態圈，昨(30)日在東京展示USPACE六本木...自立晚報 ・ 1 天前
台灣大投資USPACE 日本營收倍增 (圖)
台灣大哥大策略投資智慧停車新創USPACE，在日本營收成長1.15倍，成為台灣大Taiwan Mobility生態圈首個成功輸出海外的落地案例。中央社 ・ 1 天前
2025台灣大哥大日月潭花火音樂熱鬧登場
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處與台灣大哥大攜手舉辦的「日月潭花火音樂嘉互傳媒 ・ 1 小時前
日月潭飯店一晚要價近5萬 網酸：是含來回機票嗎？
（記者周德瑄／綜合報導）台灣人愛出國旅遊已是不爭的事實，相較之下，國內旅遊卻因「住宿價格過高」備受詬病。近日， […]引新聞 ・ 19 小時前
2025年日月潭紅茶文化季1日在向山廣場盛大舉行
今年活動特別邀請紅茶復興推手新井耕吉郎的故鄉—日本群馬縣沼田市市長，以及新井耕吉郎的子孫們蒞臨現場。（圖／記者 […]觀傳媒 ・ 13 小時前
南投縣榮登數位學習績優徵選榜首！ 許淑華縣長加碼埔里國中飛行模擬教室
教育部十月底公布「一一四年推動數位學習績優徵選」結果，南投縣表現亮眼，在全國二十二縣市中脫穎而出，榮獲「績優數位學習推動辦公室特優獎（全國第一名）」殊榮，展現南投縣在數位教育推動的卓越成果與領航精神。南投縣政府近年積極推動數位轉型，透過數位載具普及、教師專業增能與數位學習平台及載具融入教學策略，全面提升教學品質與學生學習效能。今年在教育部全國評選中，南投縣不僅榮獲最高榮譽「特優獎」，更有多所學校及教師個人入選，成績斐然。許淑華縣長表示，數位學習已成為學校教育未來的趨勢，教室智慧化中觸控大屏及平板更是扮演了關鍵的角色，可以將各式數位學習平台及教學軟體融入在課堂中，讓班級教學更加活潑有趣，提升學生學習興趣。南投縣於一一三年正式啟動「一師一載具、生生有平板」計畫，在一一三年十二 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
大軍壓境！20萬移工加碼來台 是全民加薪萬靈丹嗎？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日月潭住宿一晚收費破4萬7千元，網諷這價格，難道是包含來回機票嗎？國旅價格高昂，已成為民眾茶餘飯後的話題。在此同時，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 1 天前
「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動 山林泡湯甜柿放送好康抽獎遊戲體驗
苗栗縣「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「二0二四-二0二五台灣好湯-金泉獎」評選活動，為台灣十九大溫泉區中榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項，是優質的碳酸氫鈉泉，更有「美人湯」之稱號，為擴大行銷宣傳效益，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦溫泉季X泰安甜柿推廣活動，將於十一月一日上午十時在苗栗縣泰雅原住民文化產業區辦理開幕式，誠摯邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，進行一場療癒身心的旅行。活動延續去年以「泉柿原味」為主軸，為今年泰安溫泉季、泰安甜柿揭開序幕，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿我送 ...台灣新生報 ・ 1 天前
男違停遭盤查拒酒測! 與警僵持逾半小時"酒測值為0"
南部中心／綜合報導台南有一名男子，週五深夜臨停在路邊，卻遭到路過員警盤查，當時員警認為男子的車上有聞到酒味，要求對男子進行酒測，但這名男子卻堅持不願意配合，更認為自己已經給員警身分證了，雙方僵持超過半小時，但事後男子酒測值為0，員警也讓男子自行離去。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）員警站在車窗邊，不斷要求男子下車進行酒駕，但他就是堅持不願意配合，員警強調聞到酒味，認為是合理要求，但男子卻說他已經給了身分證，認為要求下車受檢，已經侵害人權，員警說如果堅持拒測，就要告知相關權利開罰，但男子也認為警方不放人，已經妨害他的權利，這起事件起因於警方發現這輛轎車違停上前盤查，員警聞到酒味，但男子卻堅持拒測，雙方僵持超過半個小時。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）台南警第一分局莊敬所長張許世賢指出，「經查發現該車內疑似有酒味，遂要求該車駕駛男子下車接受酒測，後續告知酒駕及拒絕酒測相關規定，該男始下車配合。」，警方強調根據警察職權行使法第八條，員警當下認為聞到酒味，可以要求進行酒測，最後男子終於進行酒測，數值是零，不少民眾就覺得，既然沒喝酒，幹嘛怕酒測。律師認為警方當下的要求符合相關規定。（圖／民視新聞）其他民眾認為，「我覺得該酒測就酒測吧，酒測很快啊，還是有點扯啊，因為就酒測而已嘛。」，也有人說，「沒有喝酒就讓警察測沒關係，會覺得這樣沒什麼必要。」，律師梁家瑜認為，「可能警察認為犯罪行為人，或犯罪嫌疑人他的身上有酒味，即將導致這個危害，所以實施酒測的行為，應該是符合法律規定的。」律師認為警方當下的要求，應該是符合相關規定，只是男子違停還是事實，最終還是被告發後，警方就讓他離去。原文出處：男違停遭盤查拒酒測！ 與警僵持逾半小時酒測結果曝光 更多民視新聞報導牛肉堡惹禍？觀眾帶漢堡影城拒賣票 消保官：影城全面禁外食恐違法持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害中國男「酒駕逃逸」慘了！辯稱「這1句」判刑結果出爐民視影音 ・ 14 小時前
街頭攻擊！女遭噴辣椒水.毆打拖行 20萬金鍊被搶
新竹市 / 綜合報導 新北市永和區上個月14日，一名范姓女子遭人當街噴辣椒水、揮拳攻擊，並搶走脖子上價值20萬的金項鍊。警方追查，發現這案件並非隨機搶劫，而是感情糾紛！當事人接獲友人哭訴，便指使另兩名犯嫌，教訓范姓女子。動手的劉嫌犯案後，不只將金鍊變賣換現，還多度變裝、製造斷點躲避追緝，連同共犯張嫌訊後收押，教唆的江嫌則以6萬交保。黑衣女子正在路口等紅綠燈，這時一名男子，從她背後悄然靠近，冷不防對她噴灑辣椒水，還將她撂倒在地拖行，女子激烈反抗，但還是不敵一個大男人的力氣，頭部多處挫傷，脖子上價值20萬的黃金墜鍊，也被搶走。事發在上個月14日，新北市永和區福和路，附近就是學區，光天化日之下發生攻擊事件，也嚇壞附近民眾，附近目擊業者說：「(一開始)只是覺得那個父親打人實在是太兇了，那時候才喊了第一句救命，然後我才知道，喔是一個女孩子，那時候她倒在地上，他又再補了她2至3拳之後，就往那個地方，插著口袋就往那個地方跑了。」新北市永和分局執勤員警說：「警察，不要動。」檢警迅速掌握情資，逮捕動手男子，原以為是一起隨機搶奪案，深入追查發現，被打的范姓女子跟人有感情糾紛，對方向江姓男子哭訴，在江嫌的教唆下，張嫌提供做案道具，劉嫌則負責動手，他先在路邊攻擊，當時是灰帽灰衣，隨後搭小黃到捷運站換乘，人到松山時，已經變裝成白帽黑衣，企圖製造斷點躲避查緝。新北市警局永和分局偵查隊長李翊凡說：「迅速逮捕行凶嫌犯，並擴大追查幕後教唆共犯，並擴大追查幕後教唆共犯。」動手的劉嫌表示金鍊已經變現，和共犯張嫌訊後遭收押禁見，教唆的江嫌則以6萬交保，根據了解這3人供稱，純粹情義相挺幫忙出氣，但用錯方式反讓自己觸法送辦。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
「全台最大黃牛」夫妻又被抓 高價轉賣GD演唱會門票夫遭羈押禁見
曾因轉賣周杰倫演唱會門票被起訴的「全台最大黃牛」夫妻檔劉旻岳、張依萍，竟又重操舊業！兩人利用韓星權志龍（G-DRAGON）7月來台開唱，再度以程式搶票、高價轉售牟利。台北地檢署日指揮刑事局兵分三路搜索，拘提劉、張及助理林韋德到案，昨移送北檢複訊，張依萍15萬元交保、林韋德5萬元交保，劉旻岳則被聲押禁見，北院今（1日）已裁准。鏡報 ・ 23 小時前
剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭
即時中心／温芸萱報導高雄大寮區黃姓女子前（29）日晚間申請保護令後，剛離開派出所即遭前夫洪男尾隨攻擊，洪男持滅火器及鐵製畚箕猛砸黃女頭部，造成黃女重傷送醫。洪男行凶後15分鐘自行投案，警方依殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法移送檢方偵辦，檢方聲押獲准。高雄大寮區29日晚間發生一起駭人案件，一名黃姓女子剛到派出所聲請保護令，不料才離開不久，就遭前夫持滅火器與鐵製畚箕狠砸頭部，黃女頭部受到重創、血流不止，送醫搶救後仍傷勢嚴重。警方調查，59歲洪姓男子與54歲黃姓女子為離婚關係，雙方仍在同一處工作，疑因工作瑣事爆發口角，當天下午曾發生拉扯衝突，警方趕到時雙方已分開，黃女並到派出所申請保護令及提告傷害。然而警方受理完案件後不到兩小時，晚間7時24分便接獲報案，指大寮區民揚街有打架事件，員警趕抵現場，發現倒臥血泊的黃女，頭部撕裂傷明顯，兇嫌正是她的前夫洪男。洪嫌犯案後駕車逃逸，但僅15分鐘後即於晚間7時40分主動前往派出所投案。警方調閱監視器畫面，確認洪嫌尾隨黃女返家後持滅火器猛擊，再用鐵畚箕攻擊頭部。全案訊後，警方依傷害、殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方考量犯案手段兇殘、再犯之虞重大，向法院聲請羈押，經法官裁定收押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭 更多民視新聞報導吳怡農肩關節唇撕裂傷 今帶傷赴中央黨部交表「爭選台北市長」再對決蔣萬安還在抝？稱普丁不是獨裁者挨轟 鄭麗文：他是一票一票選出來的「廚餘湖」現形！台中掩埋場滲流恐波及烏溪 王婉諭：盧秀燕停止閃躲民視影音 ・ 1 天前
假日輕急症中心11月2日試辦 中市議員質疑沒宣導
為解決急診壅塞問題，衛福部啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，預計本週日（11月2日）正式營運，率先在六都設置13處據點提供假日門診服務，其中台中市2處，分別是台安醫院雙十分院及家健聯合診所。中市議員陳政顯今（31）天在市議會質疑其成效，而且週日就要開辦，但是多數市民都不知道，中市衛生局有無宣自由時報 ・ 1 天前
醫奉35／林靜芸：林芳郁從不放棄任何病患
第卅五屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，前衛生署長林芳郁以推動「到院前緊急救護制度」（ＥＭＴ）奠定台灣急救體系根基，獲頒「特殊...聯合新聞網 ・ 3 小時前
桃園客運司機毆高中生遭起訴 檢揭「二度解職」黑歷史
22日在桃園市，因為懷疑學生上車投錢不足，遭羞辱後當街對學生動手的的客運劉姓司機，後續檢方火速偵結起訴，檢方調查發現，這名劉姓駕駛過去就曾因為態度不佳、駕駛行為違規等原因兩度遭公司解職，但他仍不思悔改...華視 ・ 22 小時前
2025室內展覽懶人包｜雨天備案首選！法老王特展、Hello Kitt展、美景宮百年花繪名作 早鳥享5折優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前
華僑婦科醫駐偏鄉30年 洗腎還在關心病人！獲醫療奉獻獎
菲律賓華僑、醫師陳明珠在台行醫34年，其中24年獨自扛起恆春半島婦產科重任，最艱困的時期，她每月僅休一天半，長期過勞導致洗腎，但只要急診來電，就算仍在透析，也會立刻拔針趕回診間，除了行醫，她還關心新住民與偏鄉孩童教育，推動課輔班超過20年，讓孩子在山海交界的恆春，安心學習成長。自由時報 ・ 17 小時前