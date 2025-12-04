2025台灣快速竄升關鍵字出爐 普發現金、關稅被熱搜！還有2逝世藝人進榜

Google週四公布2025年快速竄升關鍵字九大類榜單。Google提供



台灣人今年最關注甚麼？哪些事件、人物被網友熱搜？Google 今日（12/4）公布2025台灣年度搜尋排行榜，榜單分為九大類；在快速竄升關鍵字總榜榜單中，「地震」高居第1名；而於今年2月逝世的知名藝人「大S」、「方大同」分居熱搜關鍵字第2、第6。此外，普發一萬登記、川普和關稅等，與時事切合的人物、事件相繼入榜；還有前陣子熱播的陸劇「許我耀眼」也被台灣劇迷熱搜。

在總榜與公共政策榜單中，可見民眾對「地震」、「颱風楊柳」與「停班停課」的搜尋熱度，已然成為台灣人面對天災時的共同默契；在災害面前，搜尋不只是為了找資訊，更是為了確認自身安全，並關心這塊土地上的人們是否平安。在東南亞爆紅的中文拼音工具「hanzii.net」上了總榜，亦凸顯了台灣日益增長的跨語言學習需求。

「地震」高居2025快速竄升關鍵字第一名，今年香消玉殞的藝人「大S」也進榜。Google提供

此外，「大罷免」、「公投」與「普發一萬登記」等關鍵字進了公共政策熱搜榜，代表民眾不願在公共事務中缺席。從榜單也發現，台灣人對時間的掌控也展露無遺，包括「2025 行事曆」與「光復節連假」都雙雙入榜。

Google台灣-2025快速竄升公共政策關鍵字榜單

在快速竄升人物榜單部分，包括一篇社群發文就能影響全球局勢的美國總統「川普」，到新上任的國民黨主席「鄭麗文」，一舉一動都受到台灣人的重視；「劉品言」、「連晨翔」夫妻同時上榜，意味著名人的喜訊也能引起大家的關心。

Google台灣-2025快速竄升人物榜單

Google台灣總經理林雅芳表示，2025年，台灣人對 AI 展現了前所未有的熱情。在「快速竄升 AI 工具」榜單中，Gemini 躍升為冠軍，而能協助整理大量資訊、提升學習與生產力的 NotebookLM 也榜上有名。而像是 Nano Banana 和 Sora 等影像生成的 AI 工具，也隨著社群話題的發酵備受關注。

Google台灣-2025快速竄升AI工具榜單

在 AI 能生成各種內容的年代，「親臨現場」的感動或許還是很難被取代。今年的「演唱會」榜單充滿爆發力：二姐江蕙的復出，喚醒了跨世代的共同記憶；BLACKPINK、GD、TWICE 與五月天的巡演 ，則讓無數粉絲守在螢幕前搜尋售票資訊，只為獲得親身參與的感動。

Google台灣-2025快速竄升演唱會關鍵字榜單

影劇作品部分，從《鬼滅之刃劇場版無限城篇》、《角頭鬥陣欸》的熱血，到《我們與惡的距離 2》、《童話故事下集》對社會議題的深刻探討，民眾搜尋影評和時刻表，是因為大家渴望在這些故事中找到共鳴。

Google台灣-2025快速竄升電影榜單

Google台灣-2025快速竄升台劇榜單

從旅遊榜單可窺見2025年的旅遊趨勢：日本的「石垣島」、「福岡」與「那霸」快速竄升，同時也印證了台灣的演唱會經濟不容小覷，「高雄巨蛋住宿」與「台北小巨蛋附近住宿」都成為熱搜關鍵字，證明搜尋不只是資訊的終點，更是通往真實體驗的起點。

Google台灣-2025快速竄升住宿地點榜單

台灣 2025 年搜尋排行榜採計時間範圍為去年12月至今年11月18日；係依照期間內搜尋量快速竄升幅度所進行的排名。

