2025台灣文學獎「金典獎」出爐 林俊頴奪年度大獎

（中央社記者張榮祥台南31日電）國立台灣文學館今天公布2025台灣文學獎「金典獎」得獎名單，林俊頴創作「七月爍爁」從225部參賽作品脫穎而出，奪得金典獎年度大獎，獨得獎金新台幣100萬元。

台文館今天公布2025台灣文學獎「金典獎」得獎名單，共有9部作品奪獎，分別是7部金典獎及2部蓓蕾獎作品，其中1部作品同時奪得金典獎及蓓蕾獎，這2個獎項獎金各15萬元。

得獎名單是金典獎年度大獎-林俊頴「七月爍爁」。金典獎-黃崇凱「反重力」、阿芒「早點睡。不要怕妳四叔」、劉克襄「流火：鹿野忠雄的臺灣養成」、藍永翔「旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記」、馬翊航「假城鎮」、李佳穎「進烤箱的好日子」、連明偉「槍強搶嗆」。

蓓蕾獎-范容瑛「回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公」、藍永翔「旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記」。

台文館表示，今年得獎作品涵蓋4部題材殊異小說，3部緊扣作者生命經驗、田野扎實的非虛構書寫，及語言運用獨到、顛覆框架的散文與新詩各1部。非虛構書寫表現亮眼，中生代小說作品表現成熟，作者們持續不斷向自己挑戰，持續尋找更新穎說故事方法、題材與語言，值得關注細讀。

2025台灣文學獎「金典獎」頒獎典禮，預定11月16日下午2時在台北市立文獻館-樹心會館舉行，並同步於「臺灣文學獎Online2025粉絲專頁」線上直播。因適逢首屆台灣作家節，屆時也將邀請來台國際作家與譯者參與，打開得獎作品邁向國際的可能性。（編輯：謝雅竹）1141031