2025台灣最佳國際品牌前25大出爐 又是「它」蟬聯榜首

台經院表示，華碩憑藉AI驅動策略，成功將技術優勢轉化為穩定的品牌累積效益，再度蟬聯台灣最佳國際品牌價值榜首。（示意圖：Motion Elements）

台灣經濟研究院今（5）日公布「2025台灣最佳國際品牌價值」，前25大品牌總價值達151.49億美元，年增2.7％，不只連續6年超越百億美元，更創下歷年最佳表現；其中，「華碩電腦」以25.95億美元的品牌價值，再度蟬聯榜首，品牌價值年增14％。

前五大品牌以科技業為主，除了排名第一的「華碩電腦」，第二是「趨勢科技」23.32億美元，年增6％，第三是「聯發科技」20.39億美元，年增45％；第四是「研華公司」8.96億美元，年增5％；第五是「台達電子」7.73億美元，年增30％。

這項調查由台經院推動，並委託全球第一家獲得ISO 10668認證的國際權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價。台經院指出，2025年，在AI技術全面發展下，品牌不再僅追求技術創新，而是更加注重將技術融入價值創造的過程，憑藉技術突破打造差異化的品牌體驗；同時，面對全球減碳趨勢，台灣品牌在綠色轉型中積極尋找新成長動能，實現商業價值與社會價值的雙贏。

台經院表示，在科技領域中，華碩憑藉AI驅動策略，從雲端到邊緣的完整生態布局，成功將技術優勢轉化為穩定的品牌累積效益，再度蟬聯榜首；聯發科技完整布局從邊緣到雲端的AI與通訊技術，以45％的品牌價值成長，登上今年漲幅之冠。

台經院也從各領域品牌發展，歸納出6大關鍵，包括：科技領域聚焦「AI核心、永續賦能」，電子消費領域強調「情境導向、智慧延伸」，運動健康領域呈現「低碳生活．智慧升級」趨勢，工業製造領域著重「數位效率、綠色轉型」，食品零售領域走向「世代互動．生活場景」，金融服務領域則朝「智慧防護、永續轉型」發展。