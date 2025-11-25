《2025台灣樂活永續論壇》：科技×旅宿×金融×運輸跨界集結，揭示台灣永續旅遊新未來
《2025 台灣樂活永續協會論壇》今（25）日下午於交通部運輸研究所國際會議廳登場，觀光署署長陳玉秀亦親自出席。與會演講來賓陣容堅強，包括環境部政務次長謝燕儒、國營臺灣鐵路公司總經理馮輝昇、Amadeus 大中華及蒙古區旅遊分銷高級副總裁 Brian Chien、雲品國際酒店集團董事長盛治仁以及台灣 Visa 總經理黃慧琴，共同就永續旅遊趨勢與產業實踐進行深度交流。
《2025 台灣樂活永續協會論壇》今（25）日下午於交通部運輸研究所國際會議廳登場，與會來賓陣容堅強。圖片來源｜欣傳媒
台灣邁入「共好旅遊時代」：觀光署強調質量平衡與永續共存
觀光署長陳玉秀致詞時表示，台灣正邁入「共好旅遊」的新時代，無論是飯店、觀光工廠、農場等產業，都必須在「旅遊品質與旅遊量能」之間取得平衡，與環境共存共續。觀光署也將持續輔導業者，優化台灣好行等交通服務，並整合台灣多元族群與文化特色，向國際旅客展現台灣豐富而獨特的魅力。她強調，台灣觀光在國際上屢獲肯定，都是有產業透過創新實踐創造無限可能，為台灣觀光開啟全新的發展階段。
觀光署長陳玉秀致詞時表示，台灣正邁入「共好旅遊」的新時代，無論是飯店、觀光工廠、農場等產業，都必須在「旅遊品質與旅遊量能」之間取得平衡，與環境共存共續。圖片來源｜欣傳媒
台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川致詞也表示，協會自成立以來持續推動樂齡族群平日旅遊「大人囝仔聚樂部」成效顯著。像有一對旅遊愛好夫妻，自 2019 年開始參與平日周間遊，至今已累積超過 60 次；今年更有最高齡 96 歲的會員及 28 位旅人上台領獎。他也特別感謝眾多供應商長期支持平日旅遊，讓周間出遊能量持續提升。
黃信川強調，「永續」並非單一面向，而是涵蓋食、宿、遊、購、行多元領域，因此舉辦論壇，希望讓產業從更廣的角度共同推動永續發展。圖片來源｜欣傳媒
黃信川強調，「永續」並非單一面向，而是涵蓋食、宿、遊、購、行多元領域，因此舉辦論壇，希望讓產業從更廣的角度共同推動永續發展。協會也宣布，自 2026 年起將廣招 55 至 65 歲退休族群加入，成為「高年級觀光志工」，並與農場、觀光工廠、旅宿與地方經濟單位媒合，補足平日旅遊導覽與服務人力缺口，透過完整訓練與媒合機制，為高齡旅遊打造更完善的支持系統。
產官學跨界對話：論壇聚焦運輸、旅宿、科技、金融的永續解方
《2025台灣樂活永續協會論壇》中，運輸、旅宿、金融與科技等業者，也為永續旅遊提出解方。環境部政務次長謝燕儒指出，環境部推動綠色旅遊的核心目標是達成 「淨零生活」，並透過 「5大行動策略」 及 「22項工作」 系統性地執行。其中，5大策略包括：1.推動優質綠色旅遊示範區。2.建立長期合作機制。3.綠色旅遊工作坊。4.綠色旅遊示範體驗營。5.多元行銷、廣泛受眾。
環境部政務次長謝燕儒指出，環境部推動綠色旅遊的核心目標是達成 「淨零生活」，並透過 「5大行動策略」 及 「22項工作」 系統性地執行。圖片來源｜雄獅旅遊
Amadeus 大中華及蒙古區旅遊分銷高級副總裁 Brian Chien 強調，「效率即是減碳」，這代表透過生成式 AI 與雲端運算的精準規劃，可減少無效的移動與浪費，讓科技協助產業鏈打破界限、邁向永續治理的關鍵驅動力。
Amadeus 大中華及蒙古區旅遊分銷高級副總裁 Brian Chien 強調，「效率即是減碳」，透過生成式 AI 與雲端運算的精準規劃，可減少無效的移動與浪費。圖片來源｜欣傳媒
雲品國際董事長盛治仁表示，永續理念早已融入集團治理與旅宿體驗。雲品已完成碳盤查並通過國際查驗，也推動從供應鏈減塑、節能與在地食材循環到負碳排住房與植樹計畫，邀請每一位旅客成為永續行動的實踐者。
雲品國際董事長盛治仁表示，永續理念早已融入集團治理與旅宿體驗，邀請每一位旅客成為永續行動的實踐者。圖片來源｜欣傳媒
身為運輸業者，國營臺灣鐵路公司總經理馮輝昇提到，今年成功取得環境部核發的「自強」、「莒光」及「區間」三類車種碳足跡標籤。在體驗設計上，臺鐵以經典便當與禮賓室作為「綠色誘因」，讓搭乘對號列車並入住永續認證旅宿的旅客可獲得實質回饋。此外，透過「鳴日號」、「海風號」等觀光列車，將在地食材、文化體驗與永續旅宿深度結合，證明低碳移動不僅是環境責任，更能轉化為高質感的深度旅遊體驗。
臺鐵總經理馮輝昇提到，透過「鳴日號」、「海風號」等觀光列車，將在地食材、文化體驗與永續旅宿深度結合，證明低碳移動不僅是環境責任，更能轉化為高質感的深度旅遊體驗。圖片來源｜欣傳媒
台灣Visa總經理黃慧琴則從「綠金」經濟角度分析，高消費力客群高度重視「真實性」與「永續體驗」，這意味著台灣觀光應從追求「人次」轉向追求「產值」。若能利用數位支付洞察旅客偏好，設計永續的深度旅遊產品，未來可望成為吸引國際旅客的最強競爭力。
台灣Visa總經理黃慧琴則從「綠金」經濟角度分析，高消費力客群高度重視「真實性」與「永續體驗」，這意味著台灣觀光應從追求「人次」轉向追求「產值」。圖片來源｜欣傳媒
從滿足樂齡族的身心需求，到串連運輸、旅宿、科技與金融等跨界夥伴，共同推進永續旅遊，台灣正逐步形塑兼具韌性與特色的觀光新樣貌。此次論壇不僅展現產業對永續的高度共識，也為未來打造「友善、低碳、共好」的旅遊環境奠定重要基石，為台灣觀光邁向長期永續發展開啟全新的里程碑。
本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA
