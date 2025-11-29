2025台灣永續大學獎 佛光、北醫、元智等校獲肯定

「2025台灣永續大學獎」共有佛光、北醫、元智等24所學校獲頒綜合績效類的獎項，其中，佛光大學獲得「ESG環境管理領袖獎」與「永續傑出人物獎」的雙料肯定。校長趙涵㨗今天(29日)表示，學校陸續汰換耗電的照明與空調設備，並將聯合國永續發展目標(SDGs)融入各學程的課程設計，未來計畫將校車轉為「無人電車」。

由台灣永續能源研究基金會舉辦的「2025台灣永續大學獎」選拔，有多所學校的推動成果獲得肯定。台北醫學大學囊括「台灣永續十大典範大學獎」、「環境管理領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「職場福祉領袖獎」等4個獎項，北醫大校長吳麥斯表示，學校推動「綠色實驗室」認證制度，導入智慧能源系統，並營造「幸福職場」，提供心理健康服務、職災預防教育、彈性工時與子女照護等多元支持措施，社會共融面向則結合大學社會責任計畫(USR)與附屬醫療體系量能，推動高齡共育、偏鄉巡迴醫療、青銀共學與社區健康守護等方案，期盼以大學量能回應在地健康需求。

佛光大學獲頒「ESG環境管理領袖獎」，校內永續發展辦公室執行長周鴻騰也榮獲「2025永續傑出人物獎」。佛大校長趙涵㨗說，佛光大學位於山明水秀的宜蘭礁溪，推動永續校園基本上就該是他們的「DNA」，學校已汰換較耗電的冷氣等設備，而行駛於校園中的校車，在未來3年內，使用年限將陸續超過15年，因此計畫將轉型為「無人電車」。

趙涵㨗：『(原音) 21人座的小巴士，但是它無人駕駛，這種車在校園內其實固定路線的話是非常可行的，當然佛大在480公尺高的山上，所以我們校園的天氣會起霧、山嵐、下雨這些，所以會先進行4個月的試行。我們評估，可以節省經費高達75%。』

另外，元智大學以AI科技創新、國際化治理與永續發展的整合成果，獲得「台灣永續楷模大學」以及「永續報告書金級」獎，元智大學提到，順應全球淨零趨勢，學校建立跨單位協作模式與責任分工，將永續議題納入行政流程與策略規劃，形成全校參與的治理文化，透過能源管理、績效追蹤、資訊揭露與永續報告書制度，學校強化環境與社會責任，成為獲獎的關鍵原因。