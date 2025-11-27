2025台灣永續大學獎 佛大首次入圍獲得雙獎

生活中心／綜合報導

台灣永續能源研究基金會（TAISE）26日舉辦「2025台灣永續大學獎」頒獎典禮，佛光大學以多年推動永續校園的成果，榮獲「ESG環境管理領袖獎」。由校長趙涵㨗與永續發展辦公室周鴻騰副教授兼執行長代表出席受獎，展現佛光大學在永續治理上的卓越表現。

佛光大學秉持創辦人星雲大師「把智慧留給自己，把大學留在人間」的精神，將「綠色大學、樂學天地」落實為校園日常。自2017年獲宜蘭縣環境教育獎以來，學校持續將永續發展納入校務核心，並透過中程校務發展計畫與PDCA品質保證機制，系統推動資源永續管理、深化永續教育及營造生態友善校園。

廣告 廣告

校長趙涵㨗表示，此次獲獎絕非短期成果，而是全校師生長期投入的共同成就。他上任一年來即將永續發展置於校務治理核心，並明確承諾佛光大學將於2050年達成淨零排放。從校園照明與空調設備的節能汰換、雨水回收利用，到推動各學程融入永續發展目標（SDGs）的課程設計，佛大以最務實、最徹底的方式落實對地球的承諾。

校長趙涵㨗出席受獎，展現佛光大學在永續治理上的卓越表現。（圖／翻攝畫面）

周鴻騰副教授亦以長期投入食農教育、綠色大學推動與USR實踐，獲頒「2025永續傑出人物獎」。他秉持「真誠精實、經世致用」的學術理念，將佛大校園發展為永續生活實驗室（Sustainable Living Lab），以「一體成形」的教師實踐哲學，整合教學、研究與社會責任，並從「綠色大學」推廣、「百膳孝為先」跨代共學、「健康一體」食農教育、以及「在地知識國際化」四大主軸切入，建立兼具溫度與實踐力的永續教育模式。他的努力成功將艱深學理轉化為社會可感、可行的解方，也讓臺灣的永續智慧走向國際，充分展現學術工作者深刻而持久的社會影響力。

趙校長強調，永續不僅是政策，更是一種校園共同實踐的生活方式，此次佛光大學獲的兩個獎項正是社會對佛大長期深耕永續的肯定。

更多三立新聞網報導

經濟信心調查！近6成人通膨預期仍高 消費意願上揚

馬年投資搶先看！ 兩件事引領市場

不是法人報告！ 台積電蓋章供應鏈30家

金唱片首波卡司曝光！「9大咖天團」登大巨蛋 陣容超強：女神全來了

