2025台灣永續大學獎 崑山科大奪得3個獎項表現優異





由台灣永續能源研究基金會主辦的2025台灣永續大學獎，有60多所學校參加，42所大學獲獎。永續大學獎部分有43校角逐，24校獲得綜合績效類獎項。落實校園永續的崑山科技大學表現優異，獲得台灣永續績優大學獎－永續綜合績效、環境管理領袖獎及永續發展教育領袖獎。李天祥校長表示，獲獎就是肯定，顯見永續發展已經校園扎根成長茁壯。

2025台灣企業永續獎，頒發永續綜合績效、永續單項績效獎、永續報告及永續傑出人物獎等4大獎項。針對大專校院及醫療院所分別增設台灣永續大學獎及台灣永續健康獎。崑山科大以崑科永續．綠聚共榮為題，介紹大學永續願景策略，以永續報告書呈現在永續經營及綠色校園規劃與績效，獲得評審團肯定，榮獲台灣永續績優大學獎－永續綜合績效獎及單項績效2獎。

李天祥校長表示，榮獲環境管理領袖獎的計畫案，為智慧生活管理學院團隊的「以循環經濟驅動環境管理的永續行動」。透過循環經濟碳化技術與廢熱回收，解決農漁資材污染、生物炭製程熱能浪費與民眾認知不足問題，建置可沉浸式體驗的菱炭森活工場作為環境教育場域。

在環境效益方面，累積減碳成果包括銀合歡1.76噸、紅樹林0.84噸、菱角殼143噸，完成專利化製程與材料高值應用。在社會影響方面，已辦理252場環境教育活動與工作坊，總參與人數約6690。媒合捐贈4920份菱炭吸附包予復康巴士、嘉惠乘客254.3萬人次。串聯8家企業開發循環經濟商品，為永續環境教育樹立新典範。

榮獲永續發展教育領袖獎的計畫案，為智慧生活管理學院團隊的「數位觀光導覽建置與濕地環境永續推廣」。透過濕地生態導覽、觀察和攝影等環境永續遊程設計，提高旅遊品質，增加遊客人數，並培育推廣環境永續數位觀光人才，計畫滿意度高達95%。此創新模式深化區域永續發展，為地方旅遊注入新動能。

李天祥校長表示，該校長期致力於社會服務，執行教育部或其他有關服務區域產業聚落、工業園區輔導轉型、人文社會實踐及在地創新等計畫，成果豐碩。更致力支持各項USR計畫，與超過50家廠商建立夥伴關係，積極參與在地社區發展。副校長鐘俊顏表示，透過合作，解決地方文史保存、人才培養、空間再生、在地商業創新、教育平權與智慧農業等議題，為地方創生注入新活力。

