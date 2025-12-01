2025台灣永續大學獎 長榮大學榮獲永續報告書銀級獎





由台灣永續能源研究基金會主辦的2025第二屆台灣永續大學獎，有60多所學校參加，42所大學獲獎。永續大學獎部分有43校角逐，24校獲得綜合績效類獎項。近年來致力於環境永續且有優異成果的長榮大學，卓越的辦學績效、環境治理、社會責任落實及前瞻的永續規劃發展獲得評審團肯定，榮獲永續報告書類銀級獎。孫惠民校長表示，獲獎是全校教職員工生共同努力的成果。

為鼓勵產業界善盡企業社會責任，邁向企業永續發展，台灣永續能源研究基金會18年來持續舉辦台灣企業永續獎評選活動。2024年起舉辦台灣永續大學獎評選，頒發永續綜合績效、永續單項績效獎、永續報告書及永續傑出人物獎等4大獎項。永續傑出人物獎為個人獎項。永續綜合績效獎分台灣永續典範大學獎及台灣永續大學績優獎。永續報告書類分白金級、金級、銀級及銅級等獎項。

孫惠民校長表示，為擴大推動校園永續發展理念，與聯合國2015年提出的永續發展目標聯結，教育部2018年啟動大學社會責任實踐，推廣永續循環校園探索及示範計畫。2020年起，透過校園自我檢視與環境探索，將聯合國永續發展目標融入各級學校軟硬體及課程中，使校園加速接軌國際永續發展目標教育的新里程。該校2024年獲得永續報告書類銅級獎，今年再次獲評審青睞榮獲銀級獎。

長榮大學於2016年起發行永續報告書，近年來在永續發展領域成果斐然。2026年QS永續發展大學排名第1301-1400名，2025年THE世界大學影響力排名第801-1000名，第6屆國家企業環保獎銀獎及榮譽環保企業獎，第27屆國家品質獎永續發展典範獎，通過ISO 50001能源管理國際認證，認養巴克禮公園獲得第9屆國家環境教育獎團體組優等獎，巴克禮公園AR應用則獲得國家環境教育獎優等獎。

長榮大學秉持全人牧育、長榮永續的辦學理念，將永續治理策略與永續發展目標核心理念緊密結合，也將環境生態保護與社會責任的落實視為辦學的2大基石。此外，更以淨零永續作為核心主軸，系統性地導入軟硬體設施與教育內容，致力於教學、行政與研究精進．承擔社會責任，積極朝向綠色大學實踐場域的目標邁進，期能為全球永續發展做出最大貢獻。

