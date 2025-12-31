2025台灣演藝圈最沉痛一年！大S、曹西平相繼辭世「10藝人謝幕成永恆」
〔記者邱奕欽／台北報導〕2025年台灣演藝圈接連迎來告別，10位曾陪伴不同世代成長的核心人物相繼辭世，自年初大S離世，到歲末曹西平殞落，每每噩耗傳出不僅震撼華人娛樂圈，也讓無數觀眾與歌迷重新回望這些名字留下的作品與身影，成為時代記憶中難以抹去的一頁。
【張立威】綠葉熟面孔走完舞台生涯 56歲畫下演藝人生句點
張立威2025年1月因病辭世，享年56歲，他長年活躍於戲劇與電影圈，雖多半非主角身分，卻以穩定演出成為製作人口中不可或缺的熟面孔。噩耗傳出後，多位同業發聲哀悼，感念張立威低調卻紮實的演藝人生。
【「大S」徐熙媛】《流星花園》杉菜謝幕成永恆 48歲抵達演藝旅途終點
大S徐熙媛2月初與家人們飛赴日本春節旅遊，期間不敵流感併發肺炎辭世，享年48歲。她以《流星花園》紅遍全亞洲，橫跨主持、戲劇領域，影響力深遠。面對突如其來的噩耗，「S媽」黃春梅、「小S」徐熙娣，以及丈夫具俊曄傷心欲絕，演藝圈與粉絲湧入大量哀悼聲浪。
【方大同】R&B創作靈魂驟然缺席 41歲音樂旅程提前落幕
長期活躍於台灣樂壇的歌手方大同2月傳出辭世消息，享年41歲，近年健康狀況備受關注的他，以《愛愛愛》、《三人遊》等作品在華語樂壇建立獨特R&B風格，影響無數後輩音樂人。隨著方大同離世噩耗被證實，音樂圈好友與歌迷難掩震驚與不捨，社群平台湧現大量悼念留言。
【韓賢光】幕後音樂推手告別創作歲月 67歲人生篇章告一段落
幻眼合唱團團長、資深音樂人韓賢光5月不敵心因性猝逝辭世，享年67歲。他長年在幕後默默付出，對台灣音樂圈影響深遠，噩耗傳出後，圈內人士紛紛表達不捨與惋惜。
【林沖】鑽石歌王走完跨世代歌壇 92歲圓滿離席畢生舞台
「鑽石歌王」林沖7月辭世，享壽92歲，晚年健康狀況起伏，最終仍不敵病痛。他一生橫跨台灣歌壇多個黃金年代，是無數觀眾心中的傳奇人物，各界齊聲送別。
【千百惠】80年代青春記憶永留 62歲經典女聲成回憶
1980年代紅極一時的千百惠8月傳出辭世辭世，享年62歲。她以多首膾炙人口的作品陪伴無數人成長，噩耗傳出後，不少歌迷感嘆「青春記憶又少了一塊」。
【顏正國】童星出身歷經起伏人生 50歲生命之旅畫休止符
童星出身的顏正國於2025年10月因肺腺癌辭世，享年50歲。他人生歷經高峰與低谷，其生命歷程常被視為演藝圈現實縮影，離世後引發外界深層感慨。
【坣娜】留下創作旋律告別舞台 59歲人生璀璨落幕
實力派女歌手坣娜10月因肺腺癌辭世，享年59歲。她在創作與演唱上的堅持深受樂迷肯定，不少粉絲透過重溫作品送上最後祝福。
【謝侑芯】「護理師女神」魂斷異鄉 命案震驚台馬兩國
謝侑芯10月赴馬來西亞會面黃明志談合作事宜，竟不幸命喪異鄉，享年31歲。當地警方指出，謝侑芯在吉隆坡一處五星級飯店被發現倒臥浴缸內，已無生命跡象，詳細死因仍待釐清，事件震驚，也引發外界對網紅產業與心理壓力的關注。
【曹西平】橫跨影視歌黃金年代 66年人生篇章悄然告終
2025年末悲報震撼各界，資深藝人曹西平上月30日驚傳在家悄然辭世，享壽66歲。縱橫演藝圈45年，曹西平橫跨歌手、主持與戲劇領域，是電視黃金年代的重要身影，陪伴無數家庭度過晚間時光，如今已成追憶。
