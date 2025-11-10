2025台灣米倉田中馬拉松 任賢齊回鄉開唱 × 全球首例SROI認證





最有人情味的2025台灣米倉田中馬拉松9日上午在彰化縣田中鎮熱力開跑，吸引來自23國、超過1萬7千名跑者齊聚「台灣最有人情味的小鎮」，在金色稻浪與萬人加油聲中揮灑汗水，跑出屬於台灣的感動與驕傲。今年以「任賢齊回鄉開唱 × 全球首例路跑社會效益認證」為主題，延續熱情、擴大永續，更以榮獲全球首份馬拉松SROI（社會投資報酬率）國際認證的里程碑，讓田中馬正式邁向「世界看見台灣」的新階段。

田中馬拉松自2012年創辦以來，始終以「人情味」與「永續力」聞名。在Social Value International（SVI）認證下，成為全球首份以馬拉松為主題通過SROI國際驗證的案例，代表每投入1元，便為社會創造出4.27元的正向價值。這項成果不僅肯定賽事十餘年來對地方經濟、健康促進、志工投入的影響，更證明「一場賽事，也能改變一座城市」。

縣長王惠美表示，感謝台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政帶領工作人員，用心舉辦邁入第14個年頭的田中馬拉松，田中馬將運動、觀光與永續結合，是台灣在地賽事走向國際最具代表性的案例，「田中馬不只是跑步，更是展現台灣精神的永續節慶」。

賽前夜登場的「520心田中音樂節」星光閃耀，由田中之子、亞洲天王任賢齊領軍開唱，睽違14年重返家鄉舞台，與白安、鼓鼓呂思緯、宇宙人、魏佳瑩等人氣歌手接力演出，吸引超過萬名樂迷與跑者在稻浪中共度一夜。任賢齊在台上表示：「能在家鄉田中唱歌給跑者聽，是最特別的一場演出。」音樂節現場氣氛熱烈，也為田中小鎮注入無限感動與正能量。

今年賽事持續深化永續作為，由長期合作夥伴富邦金控提供自願性碳權支持賽事，抵換自2022年至今的碳排放量，成為國內首例由金融業提供碳權支持的馬拉松。同時延續「Run For Green™」計畫，跑者每累積賽程達40公里，富邦便為跑者種下一棵樹，至今累積超過30萬人次參與並已種下超過10萬棵樹，實踐跑步也能守護地球的行動。今年更是號召將近150位員工參與田中馬拉松志工行列，積極發揮企業影響力，力挺運動永續。

此外，泰山食品今年歡慶75週年，擴大投入永續賽事行列，贊助大會TWIST Water環保包裝水、冰鎮紅茶、八寶粥、仙草蜜等多項補給物資，並於賽道內設置「泰山專屬補給站」，提供跑者清涼退火的綠豆湯與梧堂仙草茶；同時發起「為愛起跑，好事花生」公益活動，凡跑滿75公里者，泰山即捐贈花生仁湯一組給華山基金會田中愛心天使站，共同傳遞運動熱情與公益精神。11月9日賽事現場更設有成績打卡區、完賽禮扭蛋區與「泰山75週年」互動體驗區，邀請跑者一起玩遊戲做公益。

今年賽道上再現跨國風景：來自日本長野縣信濃鐵道「田中站」的加油團熱情現身，並與「田中先生小姐跑田中馬」活動串聯，吸引多位日本跑者跨海參賽；同時與日本東伊豆馬拉松、長野縣馬拉松締結交流，邀請雙方跑者互訪體驗，展現運動外交的溫度。

全鎮動員超過8,000名志工與在地團體，共同組成田中馬最動人的加油海。從居民自製補給、美食分享、啦啦隊表演到學校志工接力，每一聲加油、每一份熱食，都是「田中精神」最真誠的展現。田中馬不僅是一場比賽，更像是一場以人情與永續為主題的節慶，「來田中跑步，就像回家一樣溫暖」。

田中馬拉松創辦人暨總幹事鄭宗政表示：「田中馬是全台跑者共同的驕傲，也是台灣永續運動的起點。我們希望讓每位跑者都能在這片土地上，留下的不只是成績，更是一份對地球、對家鄉的承諾。」從在地農產到國際認證、從音樂節到志工文化，田中馬持續以「運動×觀光×永續×數位」四軸並進，打造屬於台灣的國際永續賽事典範，讓世界在奔跑中，看見台灣最美的力量。

