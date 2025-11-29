2025台灣超高齡社會白皮書 行動藍圖發表會暨論壇
從「共生社區」到「運動處方」，台灣邁入超高齡社會，如何靠自己找出一條新路？
【記者 沁諠／台北 報導】以往談到超高齡社會，不少人腦中浮現的是日本等國。然而，隨著台灣老化速度不斷加快，人口結構進入「生不如死」，已無法再參考日本或歐洲經驗。現在的台灣，必須靠自己找到答案。
《康健》去年推出首本民間版「超高齡社會白皮書」。今年再度邀集28位產官學研專家委員，以「安全友善」、「健康促進」、「社會參與」與「智慧健康」4大面向召開圓桌論壇，匯聚後推出2025年最新版《超高齡社會白皮書》，並在28日舉辦發表會暨論壇，以「在地安老x智慧健康」為主軸，提出12項關鍵高齡行動倡議(附件一)。
發表會暨論壇邀請行政院政務委員陳時中、立法委員王正旭、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、數發部數產署副署長陳慧敏、台灣銀髮產業協會理事長暨將捷集團地產事業體執行長林莉婷、Curves可爾姿執行長林宏遠、北市聯醫失智症中心主任劉建良、老人福利推動聯盟秘書長張淑卿、台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟、東方線上執行長蔡鴻賢、國泰人壽副總經理凃薏如、中化銀髮副總經理陳佳雯、資誠聯合會計師事務所（PwC）協理林易靖、台灣銀髮產業協會秘書長張雅欣等專家一同共襄盛舉。
公寓變「囚老」？共生社區、原居安老為長輩生活找解方
隨著台灣步入超高齡社會，陳時中表示，希望能讓高齡者健康自主、安全得到保障，世代得以共榮。王正旭則指出，面對超高齡社會的嚴峻挑戰，日前專家會議結束後，他也提出「人生100推動委員會」、「共生社區基本法」、「強化專業制度及服務人力」等3大願景，盼能針對相關政策及法規有更完整的建議，讓台灣面對未來更具韌性。
其中，共生社區是未來讓人在地原居安老的重中之重。花敬群表示，台灣公寓設計僅有樓梯，容易導致行動不便的長輩下不了樓，無法和他人互動，形同被囚禁在家裡，變成「囚老」。他也因此提出「長者換居」，針對都更危老等不適居的住宅，開發不適居住宅交換適居住宅平台，讓長輩不再被困在難以生活的家中，同時將加速興辦更親民、更容易負擔的養生村，這也是一併進行的解方之一。
林莉婷表示，現在高齡人口達400多萬，雖然近年來許多養生村紛紛落成，但整體量能換算下來，僅能支持約10%長者。這不僅凸顯出「原居安老」的重要性，也呈現出台灣住宅多半僅被當成商品販售的現況。
▲論壇合影
以日本千葉縣高齡共生社區為例，她點出，當地每個人可以用自己最自在的方式生活，圍繞的核心理念不外乎為：能源與環境永續、健康長壽與全齡共融、多功能城市，以及產官學研居民等共同治理。落實到實際面，重視的則是「路面是否順平」、「生活服務易接觸性」以及「通用設計」等，「所有周邊服務在5～10分鐘內都能安全地走到，這才是重點。」林莉婷強調。
林莉婷強調的周邊服務，不單只是醫療，還有健身房、居家修繕、物業管理及家事服務等。透過將重要的服務納入平台，未來民眾僅需動動手指，就能在手機上連結各式生活服務，「有了硬體，再加上管委會推動，讓社區成為在宅安老和健康促進推動的絕佳場域。」
投資預防和健康而非投資臥床，此時此刻就是最好的時刻
有了好的生活場域，身體健康也不能缺席。張淑卿點出了台灣高齡運動健身的痛點在於觀念，「大家願意花錢買銀寶善存，卻不願意花錢運動。」劉建良直言，不要想存10年安養院的錢，而是要把這筆錢拿來讓自己現在就健康，對健康的投資應從40歲開始，愈早愈好，「只要有開始，就是最好的。」
要投資健康，除了飲食及養成良好生活作息外，運動也是一大重點。林宏遠表示，台灣長者運動比率高達70%，但這70%其實不是真的運動，而是做家事、散步等「自認為的運動」。
要成功讓長輩養成運動習慣，不外乎要考量安全、可近性、陪伴性與有效性4大面向。例如長輩運動前先量血壓、提供老花眼鏡等，創造安全環境。廣設據點創造可近性，讓長輩容易抵達，不再因為距離遙遠而放棄運動。建立運動社群，讓一起運動的長輩自己形成小組，運動的同時也達到互相陪伴的效果，以及針對個人健康量測結果，調整出最有效、最合適的運動菜單。
陳宏麟則指出，未來智慧醫療不可或缺，但要如何讓民眾提供資料、避免醫療資料產生斷點，以及如何永續，是現階段數一數二棘手的問題。
對此他也提出部分解方，例如當患有糖尿病的長輩抱持「控制血糖永遠是明天事」的態度時，可以提供免費連續血糖監測的方法，讓長輩了解自己血糖的波動，資料同步傳回醫療端，由醫療人員協助長輩穩定血糖。陳慧敏則針對資料斷點給出回應。她表示，許多醫療資料有斷點問題出在系統或訊號，因屬於基礎建設範疇，未來將研擬使用低軌衛星、5G或其他方法解決，讓智慧醫療能順利在台灣各縣市落地。（照片記者沁諠翻攝）
