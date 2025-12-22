2025台灣遠征順利完走！文總發文謝「翡翠騎士」

記者李鴻典／台北報導

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，21日參與2025嘉義市國際管樂節演出，下午在嘉義市文化局音樂廳，帶來全新創作劇碼；之後也移師「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」（嘉義市政府北棟大樓預定地），舉辦戶外快閃活動，上千民眾擠爆會場，這也是他們這次台灣行最後一個行程，文總說，雖然說起來有點寂寞，但更多的是對他們滿滿的感謝。

「翡翠騎士」21日於嘉義市的專場音樂會。（圖／翻攝自文總臉書）

有「翡翠騎士」美稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，21日晚間在嘉義市進行戶外快閃活動，樂手們演奏Sing Sing Sing組曲。（圖／翻攝自文總臉書）

​中華文化總會昨晚在臉書發文感性寫下，不管重複再多遍都想讓大家牢牢記住的名字，恭喜翡翠騎士21日於嘉義市的專場音樂會及快閃演出順利完走！這也是他們在本次「2025台灣遠征」的最後一個行程，雖然說起來有點寂寞，但更多的是對他們滿滿的感謝。

「翡翠騎士」21日於嘉義市的專場音樂會，帶來《神隱少女》音樂劇。（圖／翻攝自文總臉書）

文總說，從2023年來台參與國慶典禮演出、前進大港，到這次睽違兩年的台灣遠征裡，我們走過了西門町的街頭、台北和平籃球館、嘉義市文化局音樂廳、嘉義市城市博覽會主題館⋯⋯。不只一樣站上街頭與大家相見，更有了在台灣第一次的室內專場音樂會，能有這樣的成果，是靠著你我將台日情誼緊緊連結才能達成的奇蹟。

有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部21日晚間在嘉義市快閃演出。（圖／翻攝自文總臉書）

文總強調，多少辛勤的汗水與淚水，才能蛻變成舞台上整齊劃一的閃亮笑容，並將無懈可擊的勇氣與熱血傳遞給台下的每位觀眾。

文總說，本次專場音樂會中，翡翠騎士特別帶來了《神隱少女》的音樂劇，而就像這部在台灣無人不曉的作品所說，找回自己的名字、才能找到回家的路。也請大家和我們再次為同學們的名字應援－－謝謝「翡翠騎士」！！！我們下次見！！！

「翡翠騎士」21日於嘉義市的專場音樂會，帶來《神隱少女》音樂劇。（圖／翻攝自文總臉書）

