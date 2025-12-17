「2025台灣遠征」快閃西門明登場 文總公布活動大補帖

記者劉昕翊／臺北報導

「2025台灣遠征系列活動」快閃西門明（18）日強勢回歸，日本京都橘高校吹奏樂部、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部攜手莊敬高職樂儀旗隊，從「台北in89豪華影城」出發演出；文總今（17）日特別在臉書公布活動大補帖，整理遊行路線圖、定點演出方位圖、應援手幅等內容，邀請民眾一同共襄盛舉。

橘高校吹奏樂部與農大二高吹奏樂部12月展開來臺系列活動「2025臺灣遠征－吹響友誼，舞動青春」。文總日前公布「快閃西門」再度回歸，明日由橘高校吹奏樂部、農大二高吹奏樂部及莊敬高職樂儀旗隊3校聯手，共計326位同學一同磅礴踩街，將把西門街頭染成最青春熱血的顏色；今日更在臉書貼心整理活動大補帖，提供民眾參考。

廣告 廣告

其中，「快閃西門－遊行路線圖」整理此次遊行自晚上7時40分起，由「台北in89豪華影城」出發，沿武昌街二段直走，再右轉漢中街，抵達捷運西門站6號出口前彩虹地景。「快閃西門－定點演出方位圖」不僅公布演出地點位於臺北市中山堂廣場，也提醒粉絲該處於下午4時30分有「橘色惡魔 X 翡翠騎士限定商品開賣」為唯一免持票公開販售場；晚上7時則有應援手幅免費發放。

文總補充，快閃及定點演出無需購票，人至現場即可共襄盛舉，且此次活動無線上直播，將擇日發布精華影片，歡迎大眾親臨現場感受同學們的魅力；另為維護大家安全，請勿推擠、請勿超越管制線、與演出者保持適當距離，如因天候狀況不克舉行，將另行於文化總會社群公告。

「2025台灣遠征系列活動」快閃西門明（18）日強勢回歸，日本京都橘高校吹奏樂部、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部攜手莊敬高職樂儀旗隊，從「台北in89豪華影城」出發演出。（取自中華文化總會臉書）

「快閃西門－遊行路線圖」整理此次遊行自晚上7時40分起，由「台北in89豪華影城」出發。（取自中華文化總會臉書）

文總今（17）日特別在臉書公布活動大補帖，其中，「快閃西門－定點演出方位圖」公布演出地點位於臺北市中山堂廣場。（取自中華文化總會臉書）

應援手幅將於明（18）日晚上7時在臺北市中山堂廣場免費發放，邀請民眾共襄盛舉。（取自中華文化總會臉書）

日本京都橘高校吹奏樂部12月展開來臺系列活動「2025臺灣遠征－吹響友誼，舞動青春」，將於明（18）日快閃西門。（本報資料照片）

東京農業大學第二高等學校吹奏樂部12月展開來臺系列活動「2025臺灣遠征－吹響友誼，舞動青春」，將於明（18）日快閃西門。（本報資料照片）