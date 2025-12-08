「2025台灣遠征」快閃西門 12/18強勢回歸

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會今（8）日在臉書宣布，「2025台灣遠征系列活動」快閃西門強勢回歸，日本京都橘高校吹奏樂部、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部攜手莊敬高職樂儀旗隊，將於12月18日晚上7時40分從「台北in89豪華影城」出發，一路演出至臺北市中山堂廣場，邀請粉絲朋友們前往共襄盛舉。

文總日前公布橘高校吹奏樂部與農大二高吹奏樂部將於12月首度合體，以逾250人的盛大編制展開來臺系列活動「2025臺灣遠征－吹響友誼，舞動青春」，預計走訪臺北、嘉義市、高雄、屏東，與在地學子交流，以音樂深化臺日友誼；今（8）日再宣布，「快閃西門」再度回歸，將由橘高校吹奏樂部、農大二高吹奏樂部及莊敬高職樂儀旗隊3校聯手，共計326位同學一同磅礴踩街，邀請全民回到那年冬天的感動，感受臺日交織的青春奇蹟。

霓虹燈閃爍、映照出同學們眼裡的點點星光，每個音符的流淌和每次的揮手燦笑都是一次次的心臟爆擊。文總表示，此次3校列隊出發，帶給大眾3倍演出、3倍快樂、3倍幸福，自「台北in89豪華影城」出發，途經武昌街、6號彩虹，最後抵達中山堂廣場後，則由橘色惡魔、翡翠騎士2校進行定點演出，獻給每位期盼已久的朋友們。此外，文總補充，快閃及定點演出無需購票，人到現場即可共襄盛舉，如因天候狀況不克舉行，將另行在文化總會社群公告。

「2025台灣遠征系列活動」快閃西門強勢回歸，將於12月18日晚上7時40分從「台北in89豪華影城」出發，邀請粉絲朋友們前往共襄盛舉。（取自中華文化總會臉書）