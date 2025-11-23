「2025台灣遠征」重現全日本行進管樂大賽曲目

記者劉昕翊／綜合報導

日本行進管樂年度最受矚目的全國大賽昨（23）日公布賽果，京都橘高校吹奏樂部勇奪金賞，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部獲銀賞肯定，為今年12月將迎來的2校來臺系列活動「2025台灣遠征」掀起話題熱潮。主辦單位文化總會今（24）日預告，2校將於12月19日首次聯手共演，把參賽曲目搬上臺北和平籃球館舞臺，邀請民眾一起用行動支持臺日友情。

全日本行進管樂大賽（全日本マーチングコンテスト）自1988年開始舉辦至今，是日本吹奏樂部同學一年一度最期待的盛事，而此次「第38回全日本行進管樂大賽」的獲獎，是橘高校吹奏樂部連續第5年奪得最高榮譽金賞，展現穩定且高水準的團隊實力；農大二高吹奏樂部也曾於2019至2023年間連續取得4次金賞（2020年因疫情停辦），更是自比賽創辦以來，唯一保持全勤晉級全國賽事的隊伍，為名副其實的「超級模範生」。

文總表示，很榮幸邀請橘色惡魔與翡翠騎士再度來臺演出，除日前已公告完售的高雄衛武營音樂廳場次，2校將於12月19日登上臺北和平籃球館，以超過250人的豪華編制，獻出日本行進管樂史上首次夢幻共演，同時邀請臺灣莊敬高職樂旗隊共襄盛舉。另橘色惡魔將重現今年全國大賽比賽曲目，翡翠騎士也將帶來即將在JMBA全國大賽比賽的曲目，讓臺灣觀眾也能近距離感受國際頂尖水準的演出震撼，邀請大眾一起前往見證熱血壯觀的行進管樂大共演，感受臺日友誼的深厚連結。

橘色惡魔與翡翠騎士來臺系列活動「2025台灣遠征－吹響友誼，舞動青春」，由玉山銀行、玉山文教基金會與文化總會共同邀請，將於12月在臺北、嘉義市、高雄、屏東規劃5場演出與臺日學子交流等活動，其中，2校共演的12月19日臺北和平籃球館門票現正熱售中，特別提供玉山銀行卡友95折購票優惠，並可使用文化幣折抵票價，餘更多資訊可持續鎖定文化總會粉絲專頁。

橘色惡魔與翡翠騎士來臺系列活動「2025台灣遠征－吹響友誼，舞動青春」將於12月在臺北、嘉義市、高雄、屏東規劃5場演出與臺日學子交流等活動。（文總提供）

此次「第38回全日本行進管樂大賽」的獲獎，是橘高校吹奏樂部連續第5年奪得最高榮譽金賞。（文總提供）

農大二高吹奏樂部是自全日本行進管樂大賽創辦以來，唯一保持全勤晉級全國賽事的隊伍，為名副其實的「超級模範生」。（文總提供）